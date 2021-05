Met deze geniale lifehack kun jij zonder problemen met je laptop in de zon werken

Als het zonnetje buiten volop schijnt, zitten we het liefst in de tuin zodat we er van kunnen genieten. Maar als je aan het werk bent gaat dat iets moeilijker. We zitten dan nu misschien wel thuis, maar met je laptop in de zon zitten is vragen om problemen. Tot nu, want een Twitter-gebruiker bedacht een geniale lifehack.

Laptop in de zon

Met je laptop in de warme zon zitten is dus niet een goed idee. Niet alleen is het erg slecht voor je ogen omdat je naar je scherm moet turen, want je ziet natuurlijk niks. Ook kan je laptop binnen een paar minuten al oververhit raken.

Lifehack

Gelukkig ben je niet de enige met dit probleem en zijn er een heleboel slimme mensen op aarde. Iemand op Twitter deelde zijn geniale hack waardoor met je laptop in de zon helemaal geen probleem is. Je moet namelijk zelf schaduw creëren waardoor je laptop niet oververhit kan raken en jij gewoon de letters op je scherm kan lezen. Het enige dat je nodig hebt is een kartonnen doos. De doos zet je op tafel, je laptop zet je erin en zo kun je heerlijk in de zon werken zonder issues.

Cardboard box Laptop Sunshade. With adjustable roof and sides. 😀 pic.twitter.com/XaTnm8vUUi — Jaded Leafs Fan (@McBmclaren) June 13, 2020

Kartonnen doos

Als je het helemaal goed wil doen, zorg dan dat je ook wat kleine aanpassingen aan de doos doet. Dit doe je door de zijkanten van de doos los te maken, zodat een briesje je laptop koel kan houden. Maar bijvoorbeeld ook een zonnedakje zodat, mocht het te donker worden, je er licht bij kan laten. Zo heb je je eigen kleine kantoortje, in de zon. Wat wil je nou nog meer?

