Want: ze speelt een van de hoofdrollen in de Nederlandse film Catacombe die vanaf 13 september in de bioscoop te zien is.

Hoe ziet jouw rol in de film eruit?

‘De film draait om profvoetballer Jermain Slagter (Willem de Bruin, bekend van rappersduo The Opposites, red). Ik speel zijn ex-vriendin Naomi. Op jonge leeftijd kreeg ze een kind met hem, waardoor ze in korte tijd volwassen is geworden. Jermain heeft een heel destructieve kant en kampt met een fikse gokverslaving. Hij maakt een hoop verkeerde keuzes, waardoor hij op het slechte pad belandt. Naomi heeft hier erg onder te lijden en hun relatie wordt steeds problematischer. Uiteindelijk besluit ze voor zichzelf te kiezen en bij Jermain weg te gaan. Toch blijft ze met hem verbonden doordat ze samen een dochter hebben en elkaar stiekem nog heel leuk vinden.’

Hoe was het om Naomi te spelen?

‘Ik heb veel van mijn personage geleerd. Wat er ook speelt, Naomi zet altijd door en houdt vast aan het positieve. Ik zou in zo’n situatie misschien sneller de neiging hebben om bij de pakken neer te gaan zitten. Ook vond ik het mooi om in deze film de rol van moeder te spelen. Ik ben net bevallen van een zoontje, maar ten tijde van de opnames was ik nog niet zwanger. Ik vond het toen best moeilijk om me in te leven in het moederschap, ik kende dat gevoel nog niet. Terugkijkend was het eigenlijk een goede voorbereiding: ik kon al een beetje oefenen.’

Wat staat er verder nog op stapel?

‘In december ben ik te zien in Bon bini Holland 2. De opnames waren vlak na Catacombe en dat was wel even een omschakeling, van een thriller naar een comedy. Verder ligt mijn werk op dit moment een tijdje stil vanwege mijn zoontje. Ik wil me voorlopig op hem focussen. Wat de toekomst brengt, zie ik later wel. Mijn grote droom op acteergebied is in elk geval al in vervulling gegaan: samenwerken met Victor D. Ponten, de regisseur van Catacombe. Ik was al fan van Rabat, een van zijn eerste films. Ik vind hem een heel goede regisseur en het was een eer om met hem samen te werken.’