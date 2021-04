LinkedIn stuurde werknemers verplicht op vakantie om burn-outs te voorkomen

Medewerkers van LinkedIn kregen vorige week de kans om zichzelf op te laden tijdens een verplichte vakantie. Het bedrijf hoopt zo een groot aantal burn-outs te voorkomen in tijden van thuiswerken.

Rust

De week betaald verlof gold voor zo’n 15.900 voltijdse werknemers van het bedrijf. Een kernteam van medewerkers bleef de week doorwerken, maar mag de vakantie later inplannen. ‘We wilden ervoor zorgen dat we ze iets heel waardevols konden geven. Wat we op dit moment het meest waardevol vinden, is dat we allemaal samen weg kunnen lopen’, stelt Teuila Hanson, de chief people officer van LinkedIn. De afwezigheid van het grote aantal medewerkers zorgt ervoor dat zij tijdens hun vakantie en bij terugkomst niet overspoeld zullen worden met e-mails, notulen en projectverzoeken.

Geestelijke gezondheid

Net als vele anderen, werkt het bedrijf sinds de pandemie vanuit huis. LinkedIn besloot zijn werknemers regelmatig te ondervragen over hun welzijn en merkte daardoor een achteruitgang op in de geestelijke gezondheid en een toename van burn-outs. Als reactie hierop creëerde het bedrijf LiftUp! Een initiatief dat voor burn-out trainingen, dagen zonder vergaderingen en hulpmiddelen voor geestelijke gezondheidszorg zal zorgen.

Opgewekt

In december kregen de meeste werknemers van LinkedIn ook al een paar dagen vrij. Teuila Hanson: ‘Mensen kwamen opgewekt terug. Ze hadden het gevoel thuis eindelijk eens dingen te kunnen doen die niet uit werk bestonden, zoals boeken lezen of films kijken.’

