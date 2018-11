Lise’s leeslijst #1: dit zijn de boeken die je nu wilt lezen

Hier geen pleidooi over waarom je (meer) zou moeten lezen. Lezen is leuk. Het is voeding voor je geest en zorgt voor nieuwe inzichten, inspiratie en creativiteit. En zeg nou eerlijk, wanneer was de laatste keer dat een vlog van een influencer of de zoveelste binge-aflevering van Friends datzelfde effect had?

Dus trakteer je brein op wat fijns en maak wat tijd vrij om te lezen. Oké, dit begint langzaam toch op een pleidooi te lijken. En dat willen we niet. Wat ik probeer te zeggen is dat met de juiste boeken, lezen écht leuk is. En mede dankzij al die influencers met schrijfgrage handjes zijn boeken weer hip & happening. Maar ik ken het als geen ander: waar in hemelsnaam te beginnen met al die keuze? Nieuwe boeken, oude boeken, het zijn er zo veel! Daarom vanaf nu Lise’s leeslijst, met de leukste gelezen boeken van afgelopen maand op een rijtje.

The Happiness Project

Schrijfster Gretchen is niet gescheiden, heeft een goede baan, een gezond lichaam en een fijn gezin. Ze heeft geen erge ziekte, geen jeugdtrauma’s, is niet burned out en ook niet depressief. Toch begint ze aan het happiness project, een project van 12 maanden lang waarin ze iedere maand met een ander onderwerp aan de slag gaat. Hier geen diepzinnige schrijfsels of dramatische ontdekkingen, maar juist op een grappige, snelle manier vastgelegd waardoor je tijdens het lezen zelf ook iets bewuster naar de standaard dingen in je way of life kijkt. Gretchen maakt je bewust van alledaagse dingen. Zie het als psychologische lifehacks. Kan niet anders dan dat dit boek je energie geeft!

The Happiness Project door Gretchen Rubin

Work hard, play hard

Danique Bossers kennen we vooral als bff van Monica Geuze. Maar, Danique is meer dan een leuke vlog-sidekick. Danique is eigenaresse van Most Wanted, de off- en online kledingboetiek die maar blijft groeien en groeien. In haar boek Work hard, play hard legt Danique in jip-en-janneketaal uit hoe ze is begonnen met haar bedrijf. Je vliegt zo door de tekst een. Deels omdat die vlot is geschreven, deels omdat het inspirerend is. Want heel fijn: Danique maakt haar leven absoluut niet mooier dan dat het is. Hier geen gepolijst portret van een modepopje, maar een verhaal van een ondernemer die niet zeker weet of ze wel verder wilt groeien.

Work hard, play hard door Danique Bossers

Ginny werkt

Het boek Ginny Werkt is dik, heel dik. En je wilt het eigenlijk alleen al hebben dankzij de mooie illustratie op de kaft. Maar ook je ambitie is blij met dit boek. Ginny Ramkisoen richtte een aantal jaar geleden Vacature Via Ginny op, een online platform voor werkzoekenden in de creatieve branche. Het bleek een schot in de roos en VVG groeide uit tot een groot, serieus bedrijf. Dan zijn we al snel geneigd te denken dat Ginny het allemaal goed en easy voor elkaar heeft. Maar schijn bedriegt: ook de carrière van Ginny kenden de nodige ups en downs. In haar boek vertelt Ginny haar verhaal én geeft ze tips voor het vinden van een baan die echt bij jou past.

Ginny Werkt door Ginny Ramkisoen

Doodse stilte

Maar we willen natuurlijk niet alleen maar inspirerende zelfhulpboeken over carrière, ambitie en succes lezen. Soms wil je je gewoon verliezen in een boek. Dat je niet kunt wachten op de volgende bladzijde. Doodse stilte van Saskia Idema is zo’n boek. Het verhaal gaat over Esmée, moeder van twee kleine kinderen, die plots te horen krijgt dat haar man overleden is. Wat gaat er dan door je hoofd? En hoe ga je daar mee om? Saskia Idema kruipt in het hoofd van Esmée en neemt je mee op deze gekke achtbaan van emoties. Benieuwd naar het eerste hoofdstuk? Dat kun je hier lezen?

Doodse stilte door Saskia Idema

Diva

Heb je zin in een portie niet al te ingewikkelde glitter & glamour? Dan is Diva het boek dat je dit najaar wilt lezen. Het verhaal gaat over Julie Goudeket, de eerste en enige Nederlandse actrice met een ster op de Hollywood Walk of Fame. Het boek neemt je terug naar het jaar 1917, toen de 25-jarige Julie vanuit Amsterdam naar Amerika vluchtte vanwege haar strenge vader. Ze wilde actrice worden. Om door te breken deed ze zich voor als de mysterieuze Jetta Goudal uit Versailles en blufte ze zich Broadway binnen.

Diva door Erik Brouwer

