Lize geeft advies: ‘Een relatie hebben doe je, net als wipwappen, alleen succesvol met zijn tweeën’

Wat als je vriend liegt over zijn drugsgebruik of je vriendinnen botox belachelijk maken? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Yo Lize,

Ik ben al zes jaar samen met mijn vriend. Een logische vervolgstap zou zijn dat we gaan samenwonen, maar ik blijf liever latten. Wat moet ik doen?

Lize: Hoi! Dat is simpel: blijven latten! En misschien moet je ook even nagaan bij jezelf of je wilt latten omdat je het fijn vindt en het bij je past óf omdat je een volgende stap heel erg eng vindt óf omdat je je vent misschien niet leuk genoeg vindt voor die stap. Wat het antwoord ook is, bespreek het, want een relatie hebben doe je, net als wipwappen, alleen succesvol met zijn tweeën. Succes!

