Londen: dit zijn de must-see’s en must-do’s

Daniëlle Mol (22) woont sinds twee jaar in Londen, waar ze werkt als model en fotograaf. Voor VIVA tipt ze haar favoriete plekken.

Tekst: Kimberly Palmaccio | Foto: shutterstock

Wat maakt Londen zo bijzonder?

‘Londen is Amsterdam keer tien. Nog groter, nog drukker, nog meer diversiteit. Van fluorescerende kleding tot excentrieke stellen: in Londen kan het allemaal. Het is een stad voor creatievelingen. Mensen durven te doen in plaats van te dromen. Voor mezelf zag ik veel kansen in Londen, niks is hier te gek.’

Wat is typisch Londen?



‘Iedereen is extreem beleefd. En de stad is heel divers. Je hebt eigenlijk vier ‘steden’: noordwest, zuidwest, noordoost en zuidoost. In elk ‘stadsdeel’ heerst een totaal andere vibe. De 9-tot-5 kantoortypes vind je in West, uitgesproken creatievelingen in Oost. Die dynamiek in de stad maakt Londen heel bijzonder.’

In welke wijk woon je?



‘In Hackney, Oost-Londen. Een drukke buurt met op zaterdag de Broadway Market, dé hipster hang-out voor food lovers. Daar vind je het lekkerste eten uit alle windstreken. Op zondag is er de Columbia Flower Market. Er is echt altijd wat te beleven. Hoewel ik midden in de stad woon, is er ook veel natuur. Er zijn twee parken en ’s ochtends loop ik langs een kanaal naar mijn werk.’

Wat is de place to be?



‘Stoke Newington, een buurt in Hackney. Daar heerst een heel gemoedelijke sfeer. Je vindt er ontzettend veel leuke winkels, kneuterige barretjes en restaurants. Locals zijn gek op comfortfood en het barst er dan ook van de Italiaanse restaurants.’

Wat doe je in het weekend?



‘Ik gebruik mijn werk als excuus om inspiratie op te doen op markten, en dan vooral de food markets. Op vrijdag is Cat & Mutton mijn lievelingsplek voor een drankje met vrienden om daarna in mijn stamkroeg The Yard los te gaan op Afrikaanse muziek. Zondagmiddag nestel ik me graag met een kop koffie bij Tiosk. Lekker mensen kijken.’

Op straat

Ezra Street: ‘Authentiek straatje met kinderkopjes. Op zondag zijn de winkels er open en wordt er livemuziek gespeeld.’

Broadway Market: ‘De lekkerste en leukste foodmarkt van Londen. De gezellige sfeer, maar vooral het fantastische eten wil je zeker niet missen.’

Lauriston Road”: ‘Dit straatje voelt als een klein dorp. Er zijn veel boetieks en op vrijdag kun je allerlei lekkere wijnen proeven bij Bottle Apostle. bottleapostle.com

Topshops

Artwords Bookshop:‘Fan van koffietafelboeken? Dan ben je bij Artwords Bookshop op Broadway Market aan het juiste adres.’ artwords.co.uk

Conservatory Archives: ‘In deze plantenwinkel op Hackney Road vind je altijd wel een leuk cadeau.’ conservatoryarchives.co.uk

Mast Brothers:‘Een chocolade-walhalla. Je kunt hier je eigen chocoladebier brouwen en een kijkje nemen in de fabriek.’ mastbrothers.com

Park Life

Victoria Park: ‘Dit park met veel groen, water en bloemen is de plek om in het weekend te chillen. Op zonnige dagen kan het erg druk zijn, maar het is er zo groot dat je altijd wel een plekje vindt.’

London Fields:‘Vondelpark keer tien en mijn favoriete park. Een puppy-paradijs waar je fijn mensen kunt kijken.’

Kew Gardens: ‘Perfect om de drukke stad even te ontvluchten en uren te dwalen door rozenperken, kassen vol bananenbomen en over een loopbrug hoog in de bomen.’

Daar is dat feestje

Beauty & The Beat: ‘Dit feest wordt eens per maand georganiseerd in mijn stamkroeg The Yard. Van deep dance tot psychedelic soul: dansen op Afrikaanse muziek.’ yardbar.co.uk

Crate Brewery: ‘Voor de lekkerste pizza’s, het beste bier en de leukste muziek aan het kanaal.’ cratebrewery.com

The Dolphin: Voor een goed foute avond moet je bij The Dolphin zijn. Disco Dolly in Amsterdam is er niks bij.’ 163A Mare Street

Brilliant Corners: ‘Een chic Japans restaurant dat in de avond wordt omgetoverd tot een dance hall. Niet alleen de sushi is er geweldig, ook de dj’s zijn fantastisch.’ brilliantcornerslondon.co.uk

Netil360: ‘Londenaren komen hier vanwege de beruchte rooftopbar.’ netil360.com

Dinner time

Campania: ‘Voor de lekkerste pasta en de leukste livemuziek ga je naar Campania op Ezra Street, mijn absolute favoriet. Vroeger riep ik altijd dat ik later in Italië wilde wonen en in dit restaurant dompel ik me graag onder in die typisch Italiaanse sfeer.’ campaniaandjones.com

Wringer & Mangle: ‘Met een bar aan de voorkant, een club in de kelder en een restaurant aan de achterkant is dit een toplocatie om te dineren en lekker lang na te tafelen.’ wringerandmangle.com

Morito: ‘Een ontzettend goed Mediterraan restaurant. Wel wat prijzig.’ morito.co.uk

The Good Egg: ‘Reserveer van tevoren, want hier staat standaard een ontzettend lange wachtrij. En niet voor niks! Van vis tot vlees; alles is geweldig.’ thegoodeggn16.com

Fabrique: ‘Fabrique op Geffrey Street is een must: hun cinnamon bun is niet te versmaden.’ fabrique.co.uk

Pamela: ‘Bij Pamela’s vind je overheerlijk, 100% vegan, Mexicaans streetfood. Tip: bestel een Des Barres, een pittige cocktail met wodka én jalapeño. Ay caramba!’ pamelabar.com

Must-see

Matisse: ‘In de Royal Academy of Arts vind je werk van Matisse en meer prachtige schilderijen en bijzondere voorwerpen uit de negentiende eeuw. Voor alle kunstliefhebbers!’ royalacademy.org.uk

The Barbican Centre: ‘Een muziek-, theater- en filmcomplex gelegen in Beech Street. Met meer dan 3300 zitplaatsen in drie zalen is dit een van de grootste theatercomplexen in Europa.’ barbican.org.uk