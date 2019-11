Loonkloof groter

En daarmee wordt de loonkloof dus alsmaar groter. In het vorige onderzoek in 2017 was dit verschil vijf procent. Vrouwen boven de 35 jaar merken nog een grotere ongelijkheid in hun portemonnee: bij deze groep wijkt het wel 8 procent af, dit was in de vorige studie ook al zo.

Geen verklaring

En een echte verklaring, die heeft onderzoeker Jaap van Muijen van Nyenrode niet. Het enige wat hij kan bedenken is dat vrouwen in hun eerste baan misschien niet zo stevig onderhandelen, terwijl mannen dat wel doen. Want dat vrouwen namelijk vaker in deeltijd werken en in sectoren waar salarissen lager liggen, heeft geen invloed gehad op de uitkomst. De onderzoekers hebben al deze factoren in overweging genomen en gecorrigeerd bij het bekijken van de uitslag.

Opleiding

Dat is niet de enige kloof die er is ontstaan: ook is er een steeds groter verschil in inkomen tussen mensen met een universitaire opleiding en mensen met een mbo-opleiding. De eerste groep kreeg er afgelopen jaar zo’n 72 procent salaris bij, terwijl de laatste categorie het met slechts 53 procent moest doen. De onderzoeker is wel verbaasd over dit resultaat. ‘Er is een tekort aan mensen, ik had dit helemaal niet verwacht. De verschillen zijn behoorlijk. Hoogopgeleide mannen zijn het beste af. Zij gaan er het meest op vooruit’, concludeer van Muijen.