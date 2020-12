Klaar voor het echte werk? Zo maak je van je carrière een succes

Bereid je goed voor

Weet je waar je carrière in wil maken? Zorg dat je goed voorbereid bent. Investeer veel tijd en aandacht in een goede CV en een sterkte motivatie. Je maakt maar één keer een eerste indruk. Zorg dat je opvalt. Geef je CV wat flashy kleuren, zonder overdadig te zijn. Zorg dat je werkervaring op LinkedIn up to date is en je een professioneel ogende profielfoto hebt. Wees actief en zoek online naar een zakelijk netwerk. Dit doe je door te reageren op relevante posts en zelf ook inspirerende artikelen over jouw interessegebied te delen. Zo kom je in het vizier bij mogelijke werkgevers. Ook word je sneller door recruiters benaderd.

Ontdek het nieuwe werk zoeken

Waar je in betere tijden een kopje koffie ging doen, zijn nu alle zakelijke gesprekken online – inclusief sollicitaties. Dat is toch wat anders dan je potentiële werkgever de hand schudden. Je moet dus nieuwe manieren vinden om je enthousiasme over te laten komen.

Het is belangrijk om zorgvuldig te zijn. Test dus eerst al je technologie uit. Ben je te zien? Ben je te horen? Is er geen storende ruis? Check ook je omgeving. Zorg dat het er rustig uitziet en de vloer niet bezaaid ligt met je niet geslaagde outfits. Over die outfit gesproken: kies kleding die past bij de functie waar je op solliciteert. Dress to impress, maar zorg ook dat je je prettig in je kleding voelt. Ben je eenmaal in gesprek, houd je ogen te alle tijden gefocust op je gesprekspartner, niet op jezelf. Is het einde van het gesprek in zicht? Rond het netjes af. Geef eventueel een korte samenvatting van het gesprek, vraag naar de vervolgstappen en bedank je gesprekspartner natuurlijk voor het fijne gesprek.

Lukt het niet om een baan te vinden?

Je hebt alle adviezen opgevolgd en toch lukt het niet een baan te vinden. Dat voelt misschien als falen, maar dat is het zeker niet. Je bent namelijk bij lange na niet de enige. Geef vooral niet op. Je doet je best en het is nou eenmaal een lastige tijd om een baan te vinden. Er zijn veel kandidaten en de sollicitatieprocessen duren langer dan anders. Vergeet niet: vat het niet persoonlijk op dat je niet gekozen wordt. Leer juist van je afwijzingen. Vraag je contactpersoon waarom er niet voor jou is gekozen en vraag je omgeving voor tips. Wil je bij een specifiek bedrijf werken? Contacteer mensen die bij dat bedrijf werkzaam zijn en vraag ze om advies. Zij kennen het bedrijf als geen ander en helpen je vaak graag op weg.

Bron: Glamour | Beeld: Unsplash/Emma Matthews Digital Content Production