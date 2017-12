Twitter is boos (en terecht) nadat Radio 538 Maan laat schrikken door streaker

Het live-optreden van Maan de Steenwinkel bij Radio 538 waarbij een streaker binnenliep vond al op 17 november plaats, maar is vandaag onderwerp van gesprek. Op Twitter regent het reacties.

Frank Dane en zijn collega’s probeerden een grap uit te halen met de zangeres door een streaker in te zetten tijdens haar radio-optreden in hun studio. De naakte man die plotseling opdook maakte de 20-jarige Maan zo erg aan het schrikken, dat ze in huilen uitbarstte. ‘Ik schrok zo erg,’ zegt de zangeres tijdens de uitzending. ‘Er zat opeens een naakte piemel voor m’n gezicht. Maar hebben jullie dit weer gedaan of niet?’ Ze vervolgt: ‘Ik was al een beetje zenuwachtig voor het optreden. Ik had mijn ogen dicht en opeens staat er een naakte man voor mijn gezicht.’ Vervolgens verontschuldigt Maan zich voor haar reactie.

Het incident kreeg twee weken geleden nauwelijks aandacht, maar nadat zanger Tim Knol zijn ongenoegen over de kwestie uitte op Twitter, ligt 538 onder vuur.

Kut radio @538

ONGELOOFLIJKE PRUTSERS.

Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op. https://t.co/OJTyrz1wF8 — Tim Knol (@timknol) 3 december 2017

De reactie van Knol wordt gedeeld door onder andere Eric Corton en Janine Abbring. Hoofdredacteur van BNR, Sjors Fröhlich, laat weten dat hij de dj’s zou hebben ontslaan als ze bij hem werkzaam zouden zijn. Op Twitter uiten nog meer mensen hun ongenoegen:

Het zuurste aan dat @538 fragment vond ik dat Maan haar excuses maar bleef aanbieden. Vrouwen zijn zó geconditioneerd om maar niet lastig te zijn. Vond het zo rot voor haar. — Mevrouw van Eikenhorst (@vaneikenhorst) 3 december 2017

Dat fragment met zangeres Maan. Ik krijg daar rillingen van. Het is gewoon live aanranding op de radio. En dat zij nog sorry zegt ook. Wat een smakeloze teringlijers. Maak nog eens een goede pakkende grap over ..#Metoo — Hannah. (@Hannah_ver_S) 3 december 2017

Liet net m’n zus het fragment van Maan de Steenwinkel bij 538 horen. Weet je wat nog het meest hartverscheurend is? Dat Maan excuses aanbiedt voor háár reactie, terwijl de dj’s dit krankzinnige ”grapje” uithaalden. — Rik de Jong (@Jongderik) 3 december 2017

Was op Facebook de reacties aan het lezen op het artikel van Maan en snap gewoon niet hoe 90% de ophef nergens op vindt slaan en vindt dat Maan maar fragiel is en zich aanstelt? — Sterre (@Sterredebont) 3 december 2017

‘Sorry, wij dachten: we hebben zo’n grappig ding bedacht. Maar dit is nooit de bedoeling geweest.’ zegt 538 DJ en RTL-man over idee om zangeres Maan een blote lul te tonen als ze liedje zingt. Wat kan daar ooit leuk aan zijn? — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) 3 december 2017

Ik vind het trouwens ook echt zwaar denigrerend, je komt als artiest daar je werk serieus uitvoeren (zelfs wat gespannen) en dan dít?! @MAAN je bent een topwijf en dit is belachelijke vertoning van @538 die klaarblijkelijk muziek ook niet serieus neemt noch grenzen respecteert. — Nik (@nikscht) 3 december 2017

“Weet je wat we doen? Als Maan net begonnen is laten we een vent z’n blote leuter in haar gezicht duwen. Lachen!” Stomme hufter die je bent, dat niet 1 van je 2 hersencellen aangaf dat dit echt een heel slecht idee was. Eikel. — Ingeborg Baltussen (@baltussen) 3 december 2017

Het fragment waar het om gaat kan je hieronder bekijken:

Maandagmiddag om 12.00 uur zal Maan wederom in de studio van 538 zijn, deze keer om het incident te bespreken.

