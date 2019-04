Machteld: ‘Dat loeder heeft gewoon mijn functie ingepikt. Wat moet ik nu?’

Na 16 jaar werken bij een onderzoeks- en adviesbureau raakt de pietjeprecieze Machteld burn-out. Een jaar later is ze zo ver opgeknapt dat ze aan haar re-integratie kan beginnen. Dan hoort ze dat haar oude functie inmiddels niet meer vacant is.

Machteld: ‘Ik ben senior projectleider in dit bedrijf en die functie bevalt me erg goed. Je moet er nauwgezet voor zijn en dat ben ik, ik kan geen half werk leveren. Daardoor maak ik wel meer uren dan waarvoor ik betaald word. Maar ja, dat hoort nou eenmaal bij de baan.

Mijn assistente Sandra denkt daar overigens heel anders over. Volgens mij heeft Axel, mijn leidinggevende, haar vooral aangenomen vanwege haar lange benen. Sandra is zo’n flirt. Haar werk daarentegen is heel matig. Ze is laks. Hoe vaak ik geen spelfouten uit haar teksten heb gehaald, zelfs uit brieven aan klanten! En telkens als we een presentatie deden, drong zij zich op de voorgrond. Ze praatte gewoon door me heen. Achteraf zei Axel dan: ‘Sandra heeft het uitstekend gedaan, vind je niet?’ En als ik dan zei: ‘Nou, ik heb die presentatie voorbereid,’ dan zei hij: ‘Niet jaloers doen, Machteld, dat staat je niet.’

Dat vrat aan me: dat ik zo hard werkte terwijl Sandra, die geen stap te veel zette, alle complimenten in ontvangst nam. Ik kreeg allerlei klachten: rugpijn, hartkloppingen, een gejaagd gevoel. En op een dag ben ik ingestort. Huilen! Ik kon niet meer stoppen. Burn-out, ja. Dat is een jaar geleden.

Vorige week had ik mijn eerste gesprek met Axel en een re-integreatiedeskundige. Daarin vertelde Axel dat Sandra nu op mijn plek zit en dat ik alleen kan terugkomen als haar assistente. Dat loeder heeft gewoon mijn functie ingepikt. Maar ik ga me niet weer te pletter werken terwijl zij alle credits krijgt. Ik wil mijn eigen functie terug.’

Sandra: ‘Op de middelbare school wist ik al dat ik ooit CEO wilde worden, het liefst van een groot bedrijf als Unilever of Shell. Dat is een lange weg, dus moet je efficiënt te werk gaan. Tijdens mijn studie vond ik een stageplek bij dit bureau. Het is niet zo groot, maar het heeft wel een goede naam. Na mijn afstuderen kon ik assistent worden van Machteld, dat fossiel. Nou ja, dacht ik, het is gewoon een kwestie van zo snel mogelijk duidelijk maken dat ik meer in mijn mars heb.

Een half jaar geleden vroeg Axel me mee naar een congres in Wenen. Heel interessant, al die belangrijke mensen. En tijdens de cocktailparty kon ik goed netwerken. Ja, met Axel was het ook gezellig. Dat hoort er nu eenmaal bij.

Vlak daarna raakte Machteld burn-out, ja, dat had ik al zien aankomen. Zij heeft gewoon niet what it takes. Toen vroeg Axel of ik haar functie kon overnemen. Bofte ik even! Ik manage nu een onderzoek waarmee ik me echt kan profileren, voor een groot bedrijf en in een heel actueel dossier. Trouwens, is dit gesprek vertrouwelijk? Unilever heeft namelijk belangstelling voor me. Op dat congres in Wenen was een senior met wie ik een heel interessant gesprek had. Hij is nu aan het kijken of hij een plekje voor me kan regelen. Zodra dat geregeld is, ben ik hier natuurlijk weg.

O ja, Machteld. Tja, als ik naar Unilever ga, kan ze wat mij betreft haar oude functie terugkrijgen. Maar tot die tijd laat ik me natuurlijk niet wegjagen.’

De mediator: ‘Sandra vertelt in haar reactie wat meer over hoe zij haar toekomst voor zich ziet. Wat vind jij belangrijk in je werk Machteld? Wat bereik je daarmee voor jezelf? Hoe is Axel betrokken bij deze mediation? Laat hij het aan jullie om hieruit te komen? In het kader van de re-integratie is er nu een mediationgesprek. Als jullie erachter komen wat voor ieder belangrijk is om voor te gaan dan creëren jullie de mogelijkheden om met elkaar te werken. Wat ik in ieder geval begrijp is dat jullie het werk wat je doet leuk vinden. Wat maakt het leuk? Waar zijn de verschillen in wat ieder interessant vindt om te doen? Door de verschillen te benoemen vind je waarschijnlijk ook een overeenkomst met elkaar en wordt ineens duidelijk waar jullie samen voor kunnen gaan. Wellicht komt daar ook uit dat het voor de één een langere carrière bij dit bedrijf zal zijn dan voor de ander, gezien de ambitie om door te stromen. Maar voor het zover is, kunnen jullie door gedachten en wensen te verhelderen ervoor zorgen dat de energie positief is om in te werken voor jullie allebei.