Na succes Making A Murderer: Netflix komt met documentaire over Madeleine McCann

Na Making A Murderer en The Staircase komt Netflix binnenkort met een nieuwe serie gebaseerd op een waargebeurd misdaadverhaal. Ditmaal staat de ontvoering van het Britse schoolmeisje Madeleine McCann centraal. Er is nog geen trailer of releasedatum beschikbaar, maar toch is er al commotie alom: de ouders hebben zich gedistantieerd van de serie.

Madeleine McCann

Alweer twaalf jaar geleden verdween Madeleine McCann tijdens een familievakantie in Portugal. De destijds driejarige peuter werd uit haar hotelkamer gehaald toen ze naast haar twee jongere broertje en zusje sliep, terwijl haar ouders aan het dineren waren in een nabijgelegen restaurant. De ouders – zelf ook even korte tijd verdacht – zochten volop de publiciteit op en grepen elk middel aan om hun dochter te vinden.

McCann-serie

In de 8-delige documentaire zal Netflix spreken met prominente onderzoekers die betrokken zijn bij de zaak, waarbij ze proberen de gebeurtenissen van die noodlottige avond in 2007 samen te vatten. De grootste tegenstanders van de documentaire zijn de ouders van Madeleine, Kate en Gerry McCann. Iets wat veel mensen verbaasd, aangezien de ouders zelf continu de publiciteit blijven opzoeken.

Statement

Uit een verklaring van de ouders blijkt dat ze het lopende onderzoek niet in de weg willen staan. ‘Het productiebedrijf vertelde ons dat ze de documentaire aan het maken waren en vroeg ons om deel te nemen. Maar we willen er niets mee te maken hebben. We hebben niets gezien en zien nog steeds niet in hoe dit programma de zoektocht naar Madeleine zal helpen en, met name als er een actief politieonderzoek plaatsvindt, het mogelijk kan belemmeren. Ook zijn onze opvattingen en voorkeuren niet weerspiegeld in het programma. We zullen geen verdere uitspraken doen of interviews geven over dit programma. ‘

Iedereen zoekt Madeleine

Hoewel zonder deelname van de ouders de documentaire een van de belangrijkste componenten mist, is het duidelijk waarom Netflix een serie over Madeleine McCann wilt maken. Voorgangers als Making A Murderer en The Staircase kregen overweldigende aandacht en ook de vermissing van Madeleine McCann groeide – dankzij de publieke verontwaardiging en waanzinnige reactie van de media – uit tot een van de meest prominente vermissingen in de geschiedenis. Iedereen heeft een mening over wie het heeft gedaan. Zowel de Portugese politie als de McCanns zijn vaak onderwerp van kritiek geweest. Plus, het onderzoek is nog steeds bezig. Inmiddels is er al £11 miljoen uitgeven aan detectives en onderzoeksspecialisten.

