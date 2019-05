Nieuwe hoofdverdachte in verdwijning Madeleine McCann

Voor wie de documentaire heeft gezien over de vermissing van Madeleine McCann, weet dat er gedurende het onderzoek meerdere personen verdacht werden. Er zijn dan ook veel theorieën over het lot van het destijds driejarige meisje. Toch bleef de zaak tot op heden onopgelost. Maar daar kan nu weleens verandering in komen.

Metro UK meldt namelijk dat er een nieuwe hoofdverdachte is in de zaak. En dat is geen goed nieuws voor Madeleine… Een Duitse kindermoordenaar beter bekend als ‘de Gemaskerde Man’ staat nu namelijk hoog op de verdachtenlijst. De 48-jarige Martin Ney kreeg levenslang voor de moord op drie jongens. De overeenkomst met de zaak van de McCanns? Ook deze kinderen verdwenen terwijl ze op vakantie waren met hun familie.

Bivakmuts

Ney kreeg zijn bijnaam doordat hij zijn slachtoffers anoniem aanviel met een masker of bivakmuts op. Maar niet alleen de manier waarop heeft raakvlakken, ook matcht deze nieuwe verdachte met de compositietekening die gemaakt werd kort na de vermissing van Madeleine. Nieuw bewijsmateriaal zou hem volgens bronnen kunnen linken aan de verdwijning.

Pedofielennetwerk

De grootste angst is dat deze man onderdeel zou zijn geweest van een pedofielennetwerk dat actief was in Algarve toen Madeleine vermist raakte. Sterker nog, agent Goncalo Amaral laat weten dat Ney in 2008 zelfs al onderzocht werd. Omdat hij volgens Berlijnse politiemedewerkers alleen interesse zou hebben in jongens, werd zijn naam van de lijst geschrapt. Amaral uitte destijds al zijn onvrede over het feit dat de Britse politie volgens hem enkel één onderzoekslijn zou volgen. Andere opties zouden genegeerd worden volgens de Portugese politieagent.

Moorden

Ney vermoorde drie jongens van 8, 9 en 13 jaar in respectievelijk 1992, 1995 en 2001. In 2012 werd hij daarvoor veroordeeld en kreeg levenslang. ‘Detectives zijn nu bezig om het onderzoek af te ronden, met als hoofdverdachte een Duitse pedofiel die nu in de gevangenis zit’, laten bronnen weten.

Bron: Metro | Beeld: ANP