Magische baan: Disneyland zoekt zangers en zangeressen voor kerstshow

Disneyfans met zangtalent, dit is jullie kans! Disneyland Parijs is op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen voor haar ‘jazzy’ kerstshow.

Lees ook: Minnie Mouse heeft haar eigen Instagram-account

Werken in het magische Disneyland Parijs, het klinkt als de ultieme droom. En die kan nu werkelijkheid worden, want het park is op zoek naar zangers en zangeressen voor ‘Mickey’s Christmas Big Band’. De gelukkigen zijn van oktober 2019 tot en met januari 2020 fulltime onder de pannen.

Eisenlijstje

Een gouden keeltje is niet de enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor de baan. Disney heeft een flinke eisenlijst voor haar zangers. Zo moet je een charismatisch groepsdier zijn en over de nodige dansskills beschikken. Ook is het de bedoeling dat je zelfverzekerd op het podium kan staan en goed bent in het zingen van jazz- en musicalmuziek. Om mee te mogen doen moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

Daarnaast is Disney qua uiterlijk niet bepaald mild. Zo moeten vrouwen minimaal 1.65 meter lang zijn en er ‘extreem aantrekkelijk’ en glamourous uitzien. Voor mannen geldt een minimale lengte van 1.75 meter. Zij moeten een elegante en stylish look hebben.

Voorselectie

Kun je al deze eisen afvinken? Via dit formulier kun je een audio-opname, foto en cv sturen. Wie door de voorselectie komt, wordt uitgenodigd voor de officiële audities die in april plaatsvinden in Parijs.

Zijn jouw zangkwaliteiten niet om over naar huis te schrijven? Disneyland is ook op zoek naar prinsen en pinsessen. Op 6 april kun je in Amsterdam auditie doen.

Bron: Disney | Beeld: ANP