10 manieren om een burn-out tegen te gaan (en die direct werken)

Soms lijkt het net alsof stress en vermoeidheid onderdeel zijn van ons werk – zelfs wanneer je een baan hebt die je écht leuk vindt. We zijn bovendien veel sterker geneigd om te klagen over werk dan er positief over te praten. En daarbij is het zo normaal als wat om over stress en drukdrukdruk te praten, dat we niet door hebben dat er sprake van een burn-out zou kunnen zijn.

Fysiek en mentaal uitgeput

Een werkgerelateerde burn-out is uitputtend op zowel fysiek als mentaal gebied en ontstaat na een lange periode van stress. Je verliest je motivatie, bent snel verveeld, voelt je incapabel, het zijn allemaal symptomen van een burn-out. Heb je een burn-out door werk? Dan voelt het waarschijnlijk alsof niets goed gaat, je geen positief toekomstperspectief hebt en je 0 energie hebt. En terwijl deze gevoelens tijdens werktijd ontstaan, kunnen ze een negatieve invloed hebben op de rest van je leven, wat ons direct brengt bij het feit dat je zo snel mogelijk moet leren dealen met je burn-out.

Nieuwe baan?

Daarmee lijkt een nieuwe baan de meest voor de hand liggende oplossing. Immers, als je je zó ongelukkig voelt, moet er iets veranderen, toch? Dit kan inderdaad kloppen voor sommige mensen, maar in de meeste gevallen zijn er veel minder ingrijpende veranderingen waardoor je beter kunt omgaan met je burn-out. Een nieuwe baan is niet alleen veel makkelijker gezegd dan gedaan, het is tevens geen garantie voor verbetering. In plaats van het probleem aan te pakken, verplaats je het.

Het beste dat je kunt doen is je focussen op andere aspecten van je leven, aspecten die je gelukkig maken en je zelfvertrouwen geven. Volg onderstaande tips om te zorgen dat je stress vermindert.

Probeer een oorzaak te vinden

Voel je jezelf meer en meer burned out de afgelopen weken of maanden? Probeer dan de oorzaak hiervan te achterhalen. Is er iets specifieks voorgevallen op werk? Is een promotie aan je neus voorbij gegaan? Heeft een collega gemeen tegen je gedaan? Wanneer je de oorzaak – in het verleden – kan achterhalen, kun je de toekomst beter sturen. Vind je bijvoorbeeld dat je recht hebt om meer salaris of een betere functietitel, praat dan met je baas. Kun je niet goed samenwerken met een collega? Ga dan het gesprek met hem/haar aan of praat met HR. Neem in ieder geval het heft in eigen hand en grijp e controle.

Overigens hoeft er geen specifieke reden te zijn voor een burn-out. Probeer dan ook kleine veranderingen in kaart te brengen die je werkende leven kunnen vergemakkelijken.

Stop thuis met niets doen

Je bent ongemotiveerd op werk, komt na een lange dag thuis en hebt vervolgens helemaal geen zin meer om iets te doen. Dus kies je ervoor om – inderdaad – niets meer te doen, cancel je je sociale afspraken en blijf je lekker voor de televisie hangen. Dat klinkt als een heerlijk relaxte avond, maar wanneer je hier een dagelijkse gewoonte van maakt, is het tijd om de boel om te gooien. Thuis blijven helpt sowieso niet, sterker nog, je voelt je er waarschijnlijk alleen maar slechter door. Ga uitgebreid koken, maak een wandeling, lees een boek, begin een nieuwe hobby. Het vergt allemaal wat doorzettingsvermogen – juist dat doet een burn-out met je – maar uiteindelijk zul je je beter voelen.

Doe iedere dag iets van ontspanning

Bij een burn-out is het van belang dat je je tijd vult met productieve dingen – sporten, koken, schoonmaken – maar minstens zo belangrijk is jezelf verwennen en af en toe pauze nemen. Dit hoeft geen uren te duren, een kwartier is ook al voldoende. Ga schrijven, doe een dutje, even pauzeren mag.

Neem een paar dagen vrij

Heb jij ook altijd nog vrije dagen over aan het eind van het jaar? Welkom bij de rest van Nederland. Hoogste tijd dus om een aantal dagen op te nemen. Ga tijdens deze dagen ook daadwerkelijk weg, want een staycation om wat dingen aan het huis te doen is geen echte vakantie.

Word sociaal

Uit onderzoek is meer dan eens bewezen dat sociaal zijn en het hebben van vriendschappen van groot belang is voor je persoonlijke geluk. Wanneer je je burned out voelt, wil je wellicht liever alleen zijn. Toch moet je jezelf willen pushen om zo’n één á twee keer per week iets te ondernemen met vrienden. Je zult zien dat gezelschap je vanzelf vrolijker maakt.

Maak je ochtenden beter

Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Een liedje zo simpel, maar toch zo belangrijk. Want hey, iedereen die vermoeid en gestressed is, wéét dat het moeilijk kan zijn om uit bed te komen. Doe daarom iets waardoor je ochtenden leuker worden, zodat ze niet alleen maar draaien ter voorbereiding op weer een nieuwe werkdag. Ontbijt uitgebreider, maak een wandeling, lees een boek, doe wat je wilt.

Maak van je collega’s je vrienden

Heb jij het idee dat je met niemand kan praten op werk? Dat kan je burn-out nog erger maken… Probeer daarom te bonden met collega’s. Ze hoeven heus niet je beste vrienden te worden, maar af en toe met iemand kunnen lachen op de werkvloer is wel zo fijn.

Ga meer sporten

Het is al meer dan eens bewezen en we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: sporten vermindert stress, angst en ongelukkige gevoelens. Beweging zorgt voor meer energie en motivatie. Zoek een sport die je leuk vindt en bij je past en go get that boost of endorphins.

Neem een lunchpauze

Dat lunchpauzes verplicht zijn voor veel werknemers is niet zomaar zonder reden. Pauze nemen tijdens je drukke werkdag is belangrijk voor je mentale gezondheid. Bezorg jezelf wat frisse lucht en verlaat het kantoor voor even.

Limiteer je gebruik van technologie

Ooit, lang lang geleden, was het makkelijk om na je werkdag de deur achter je dicht te trekken en niet meer aan werk te denken voor de rest van de avond. Vandaag de dag blijven de emailnotificaties maar binnenstromen op je telefoon en is het verdomde moeilijk deze te negeren. Probeer daarom dertig minuten vóór bedtijd niet meer op je telefoon te kijken. Telefoon weg, televisie uit en laptop in de tas… Het is nu tijd om je eigen batterij op te laden.

Bron Bustle | Beeld iStock