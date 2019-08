Wie had dat gedacht: zelfs het huis van opruimgoeroe Marie Kondo is weleens een bende. Dat vertelt de 34-jarige Japanse aan Better Homes & Gardens. Nu ze niet langer single is, heeft ze de neiging om haar huis altijd perfect op orde te hebben losgelaten. Nou nou, wilde meid.

De auteur van meerdere boeken en ster van de Netflix-serie Tidying Up With Marie Kondo wijdt haar slordigheid vooral aan haar drukke schema. ‘Iedereen zit weleens in tijdnood. Het is zaak dat maar gewoon te accepteren.’

Kondo woont sinds drie jaar met haar man Takumi Kawahara en hun twee dochters in Californië. Haar boeken over opruimen waren wereldwijd bestellers, de Netflix-serie werd een hit. Een van haar belangrijkste adviezen: bewaar alleen dat waar je plezier aan beleeft.

Wil jij al langer je huis op orde krijgen, maar weet je niet hoe te beginnen? Stap 1: begin met de visuele rotzooi. Loop een rondje door het huis of ga in het midden van je kamer staan om te kijken welke spullen je kunt opruimen, of zelfs wegdoen. Check de andere stappen in dit artikel over puinruimen in huis: dat doe je zo.

Ontbreekt bij jou überhaupt nog de motivatie om te beginnen met opruimen? Dan raden we je dit artikel aan, waarin je kunt lezen hoe rommel je hersenen beïnvloedt. Spoiler: it ain’t good.

Bron: ANP, beeld: ANP