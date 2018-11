Marjolijn: ‘Ik merk dat dit een melancholisch blog wordt, sorry mensen’

Zondag word ik alweer 38. Wat een leeftijd, nog even en ik tik de veertig aan. Dat vind ik best wel een dingetje. Gelukkig is het nog niet zover. Op deze leeftijd denk je ineens na over hoofdstukken in je leven die je af gaat sluiten.

Lees ook Marjolijn’s vorige blog: ‘Doe mij maar een heel voetbalelftal. Grapje hoor, of toch niet helemaal..?’

Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat ik nog moeder zou worden. Door mijn eigen vastberadenheid is dit me tóch gelukt. Maar nog even en ik bereik een leeftijd waarbij ik het hoofdstuk kinderen afsluit. Dan kan het niet meer, is het niet meer verstandig en worden zij en ook ik vanaf dan alleen maar ouder. Geen baby’s meer. Geen slapeloze nachten. Waarschijnlijk pas weer als het tieners zijn en ze ineens uit willen. Overigens heb ik van Mick al wel de garantie dat hij voor altijd bij mama blijft wonen dus dat scheelt. Stelt een moeder gerust!

Ik ben nooit zo dol op mijn eigen verjaardag. Het is nooit een groot knalfeest. Ik laat het liever een beetje aan me voorbijgaan. Over twee weken zijn de kids jarig. Allebei op 14 december. Kijk, dáár ga ik dus wél een groot feestje van maken. Met heliumballonnen, twee prachtige taarten en veel bezoek. Ik heb zelfs uitnodigingskaarten verstuurd. Om het voor hen te plannen vind ik heel leuk. Misschien hebben alle moeders dat wel.

Mijn verjaardag had ik het liefst gewoon met mijn beste vriendinnetje samen ergens lekker willen gaan eten. Of gevierd met een tripje New York. Maar ik geloof dat we dat al bijna vier jaar niet meer hebben gedaan aangezien we om en om non stop zwanger zijn geweest. Zij heeft net de derde gekregen. Zouden we dan in ieder geval zondag samen een wijntje kunnen drinken voor het eerst in jaren?

Ik merk dat dit een melancholisch blog wordt, sorry mensen, dat ik een klein beetje emotioneel aan het wauwelen ben. Jaarvieringen zijn niet mijn ding. Sta met oud en nieuw om klokslag 00.00 uur negen van de tien keer te janken. Al die feestdagen zitten bij ons enorm geclusterd. Eerst ik jarig, dan Sinterklaas, dan de twee kids en dan kerst. En oud en nieuw is dan een afsluiting van een maand en vijf dagen verplicht feest moeten vieren. Ik hou meer van ongedwongen en spontane feestjes.

(Ver)jaardagen zijn altijd van die momenten dat je het glas heft en denkt ‘Op een prachtig jaar met wellicht wel….’, nou vul het zelf maar in. En het stomme, op hetzelfde moment een jaar later denk je: ‘Zo stonden we vorig jaar ook en toen is er ook niets van terechtgekomen!’ Anyhow vandaag vier ik gewoon een ‘feestje’ met jullie en zondag krijg ik van de kids waarschijnlijk een prachtig zelfgemaakt cadeau. Want mijn kinderen maken sinds drie jaar mijn verjaardagen wel ineens een stuk bijzonderder. Dat ze iets knutselen voor me is iets waar ik mijn hele leven naar uit heb gekeken!

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.