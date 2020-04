Netflix & study: marketinglessen uit zes Netflix-series

Kijk, als we dan toch niet veel anders doen dan Netflixen, kunnen we maar beter zorgen dat we van al dat gebinge iets opsteken. Want wist jij dat een aantal series hartstikke goede marketinglessen bevat?

Marketinglessen via Netflix

Neem bijvoorbeeld El Profesor uit La Casa de Papel. Hij neemt jarenlang de tijd om ’s werelds beste overval voor te bereiden. Hij stelt zijn team zorgvuldig samen en stelt strenge regels op waaraan ze zich moeten houden. Met andere woorden: El Profesor laat niets aan het toeval over. Als we dit vertalen naar een marketingles, dan zou die les volgens marketingcoach Wendy Oude Veldhuis gebaseerd zijn op de waardestrategieën van Treacy en Wiersema.

Treacy en Wiersema zeggen dat een organisatie zou moeten kiezen waarin ze uitblinken. Je kunt kiezen uit drie disciplines:

Product leadership (productinnovatie, denk aan Apple) Customer intimacy (aandacht voor de klant, denk aan Coolbue) Operational Excellence (superieure operatie/uitvoering, denk aan Lidl)

Wendy legt ons uit dat Operational Excellence zeker van toepassing bij El Profesor en zijn team in La Casa de Papel. ‘Ze blinken uit in hun productie en uitvoering. De focus ligt op efficiency, duidelijke taken, meetsystemen en gestroomlijnde operaties.’ Wat jij hier zelf aan kunt hebben? Wedy legt uit: ‘Denk eens na of jij een duidelijke keuze hebt gemaakt of dat je die wellicht kunt maken. Natuurlijk moeten alle drie de disciplines op orde zijn, maar in welke van de drie blink jij uit? Zo kun je je onderscheiden van je concurrent.’ En ook interessant aan deze les: het maakt dus niet uit als je wat langer de tijd nodig hebt. El Profesor heeft jaren de tijd genomen voor zijn masterplan. Leg jezelf dus vooral geen druk op dat iets nu, nu, nu moet.

Zes populaire series

En het houdt niet op bij El Profesor. Ook van Harvey Specter uit Suits, Zulema Zahir uit Vis a Vis, Raymond Reddington uit The Blacklist, Otis uit Sex Education en Tom Kirkman uit Designated Survivor kunnen we wat leren. Wendy: ‘Ik kijk eigenlijk nooit meer tv, sinds ik de series op Netflix kijk. De betere series hebben een hoofdpersonage gecreëerd dat ons heel veel kan leren. Hoe meer series ik keek, hoe sterker dat naar voren kwam. Het leek me een tof idee om erover te schrijven wat ik van deze hoofdpersonen in die series heb geleerd of wat ik erin herken. Zo leerde ik bijvoorbeeld van Otis uit Sex Education hoe je influencers inzet. En van El Profesor uit La Casa de Papel dat je jezelf de tijd moet gunnen om f*cking goed te worden.’

Gratis e-book

Omdat Wendy zoveel marketingstrategieën herkende in al deze series, besloot ze haar bevindingen te bundelen in een e-book. Dat e-book is gratis te downloaden via haar website, zodat andere marketeers nu het perfecte excuus hebben om nog een aflevering aan te zetten.

‘Het e-book is in de tijd van Corona een leuke afleiding. Het combineert business met pleasure, iets wat helemaal past bij thuiswerken op dit moment. Daar word je ook gedwongen om je werk met privé te combineren. ’s Avonds een serie kijken, de dag erna erover lezen in het e-book. Door middel van het e-book kijk je anders naar de serie die je volgt. Je bent benieuwd welke lessen de hoofdpersonage voor je heeft.’

Over Wendy

Wendy Oude Veldhuis is marketingcoach en volgt daarnaast de opleiding tot beïnvloedings-psycholoog. Met zo’n 15 jaar ervaring in reclame en marketing helpt ze MKB-ers zichtbaarder te worden en hun marketingdoelen te behalen. Nadat ze haar eerste bedrijf verkocht in 2019, startte ze als freelancer met een bureau voor marketingcoaching en masterclasses.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief