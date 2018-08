Hilarisch: er is een Matilda-challenge gaande en we willen dolgraag meedoen

Geloof het of niet, maar het is alweer twintig jaar geleden dat de verfilming van Roald Dahl’s Matilda op het witte doek verscheen. En hoewel de film toentertijd – 28 juli 1996 – geen enkel record verpletterde, is de kans groot dat de film over het hyperintelligente meisje met speciale krachten óók tot jouw favorieten behoort. Ons hart maakte dan ook een sprongetje bij het horen over de Matilda-challenge die nu viral gaat.

Matilda

Voordat Hermione Granger dankzij Harry Potter ten tonele kwam, waren jonge meisjes met intellect én superkrachten een zeldzaam verschijnsel. Daarmee was Matilda eigenlijk een van de eersten die lieten zien dat haar brein haar grootste wapen was. Naast haar supersnelle rekensommen en het tempo waarmee zij boeken verslond, blonk Matilda nog met een talent uit: met de kracht van haar vastberaden (telekinetische) blik kon ze voorwerpen laten bewegen, vliegen en gooien. Mogen we je even herinneren aan de beroemde Little Bitty Pretty One-scène waar Matilda haar eigen kracht ontdekt? Binnen no time staat ze te dansen in haar woonkamer terwijl alle voorwerpen om haar heen vliegen.

Matilda challenge

Nu is er een heuse Matilda challenge gaande, waarbij mensen op het liedje uit de film zichzelf filmen tijdens het schoonmaken. Dat klinkt niet echt als een moeilijke challenge, maar natuurlijk zit er een addertje onder het gras: de uitdaging zit ‘m in het laten bewegen van de objecten om hen heen. Het resultaat is erg vermakelijk.

Zie hieronder het originele filmpje.

En hieronder de video waarmee de challenge begon.

En de rest is geschiedenis.

Deze lijkt bijna op een professionele videoclip.