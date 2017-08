Maxime Barlag: ‘Ik was klaar met die liefdesliedjes’

Mister and Mississippi-zangeres Maxime Barlag (28) heeft haar leven weer op de rit. Na een donkere periode onderging ze een metamorfose, zowel in de liefde als in haar muziek.

Tekst: Tom Springveld | Fotografie: Stef Nagel

Wat vertel je over jezelf als je iemand voor het eerst ontmoet?

‘Ook al ben ik heel trots op Mister and Mississippi, ik begin nooit meteen over de band. Liever zeg ik dat ik sous-chef ben bij restaurant Kees in Amsterdam. Mijn bescheidenheid wordt weleens met arrogantie verward. Mensen verwachten een streng type, terwijl ik juist heel makkelijk ben.’

Zit die bescheidenheid je weleens in de weg?

‘Onze gitarist Danny is altijd met social media bezig. Soms denk ik: daar zou ik ook meer uit moeten halen. Maar ik leef in het moment en zet toch eerder een lelijke foto van mezelf online dan de perfecte selfie.’

Was je als tiener al zo?

‘Ik was de lolbroek die ketchup op haar gezicht smeerde tijdens de Engelse les. Ik hing met iedereen: de hardcoregasten, de gothics, de populaire meiden. Een jongen uit mijn klas vroeg me een keer: ‘Waarom kleed jij je nooit gewoon zoals andere meisjes?’ Toen zei ik: ‘Waarom kleden zij zich niet zoals ik?’ Hoewel ik de weirdo was, ben ik nooit gepest. Misschien omdat ze vonden dat ik mezelf toch al belachelijk maakte.’

Je ging naar de Herman Brood Academie. Waarom?

‘Muziek maakte ik al heel lang. Op afterparty’s was ik altijd gitaar aan het spelen. Een vriend zat in het eerste jaar en zei dat het echt iets voor mij was. Rond dezelfde tijd had ik een liedje op YouTube gezet, over mijn moeder die al jaren tegen kanker vocht. Een Braziliaans meisje mailde dat het haar veel steun had gegeven na de dood van haar vader. Toen wist ik dat ik verder moest in de muziek. In het begin was ik sceptisch. Wat ga ik doen als ik straks m’n diploma heb: aankloppen bij een platenmaatschappij? Ik ben blij dat ik heb doorgezet. Anders was ik de jongens van Mister and Mississippi nooit tegengekomen. Op de Academie heb ik mijn identiteit gevonden.’

Wat is er sinds jullie doorbraak veranderd?

‘Het is makkelijk om in Nederland aan de top te komen, maar moeilijk om daar te blijven. 3FM pikte ons debuut op. Dat was heel uplifting. Er werd zo’n grote buzz gecreëerd dat ik dacht: laten we alsjeblieft geen eendagsvlieg worden. Ik zou niet weten wat mensen in de muziekscene tegenwoordig van ons vinden, maar het afgelopen festivalseizoen vond ik tegenvallen. Ik had zo gehoopt op een Zwarte Cross, Pinkpop of Lowlands. Waarschijnlijk denken boekers dat we nog steeds een lief folkbandje zijn. Maar dat zijn we echt niet meer.’

Waarom zijn jullie zo’n andere richting ingeslagen?

‘Tijdens het schrijven merkten we dat die intieme liedjes niet meer werkten voor ons. Tom heeft toen in z’n eentje nieuwe demo’s opgenomen. De eerste keer dat ik Interstellar Love Part II – mijn favoriete nummer op het album – hoorde, had ik meteen een melodielijn en tekst in m’n hoofd. Dat was zo’n oppepper. Ik was klaar met die liefdesliedjes.’

Hoezo dat?

‘Omdat ik merkte dat er heel veel woede in mij zat. Ik weet het, we hebben in Nederland niets te klagen. En toch denk ik weleens: waar gaat het heen met deze wereld? In onze muziek kan ik mijn boosheid kwijt. Het eerste nummer, Wolfpack, is bijvoorbeeld geïnspireerd door Trump en alle corporate greed motherfuckers die hun zakken vullen. Ook al hebben ze alles, ze willen steeds meer.’

Hoe ziet de toekomst van Mister and Mississippi er wat jou betreft uit?

‘Dit najaar doen we een clubtour. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Met de jongens is de verstandhouding heel goed. Toch is de band niet meer mijn eerste prioriteit. Niet dat we denken aan stoppen, maar ik wil volgend jaar een tijdje weg kunnen. Nieuwe inspiratie opdoen, want het was een heftige periode. Door het succes, maar vooral door het verlies van mijn moeder. Die klap kreeg ik pas veel later te verwerken.’

