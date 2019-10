Een weekend dat volledig aan jou en alleen aan jou is gewijd, het zogenoemde me-weekend. Al eens geprobeerd?

We werken meer dan dat we vrij zijn en missen meer dan dat we meemaken. Tel die twee bij elkaar op en je zou kunnen begrijpen dat er een bepaalde druk op het weekend ligt. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag moet het leuk zijn. Met een betere wil: het weekend moet fantastisch zijn. Die nieuwe hotspot moet bezocht worden, de nieuwe speciaalbiertjes moeten worden geproefd en die gekke kerstballen moeten worden ingekocht. Anders fomo en tel je niet mee. Maar zo blijf je rennen in de oneindige ratrace en voor wie doe je dat eigenlijk? Wanneer heb jij voor het laatst een heel weekend alleen maar gedaan wat jij wilde? Wanneer was jouw me-kend?

Me-kend

Mocht je denken dat we dit woord – net als paperclipping – hebben verzonnen; niets is minder waar. ‘Me-kend’ staat op Urban Dictionary en is daarmee absoluut een officieel (millennial-)begrip. Tijd voor de definitie van me-kend dus:

“Een mekend (soms “me-kend”) is een heel weekend dat volledig aan jou en alleen jou is gewijd. Het gaat om een speciaal soort egoïsme waarbij je activiteiten en gedachten alleen om jou draaien. Een me-kend kan staan voor een soloreisje, of gewoon in je eentje zijn en dingen doen die jij leuk vindt. Je kunt zelfs een heel weekend in bed doorbrengen.”

Door het inlassen van een me-kend geef je eigenlijk een dikke vinger naar de never stopping tredmolen. En nog belangrijker: je zet jezelf op de eerste plaats. Want het me-kend kent maar één regel en dat is dat je alleen maar doet wat jij wilt. Geen overleg met je partner, een afspraken buiten de deur. Gewoon me, myself and I.

Je me-kend: van alle markten thuis

Snak jij al heel lang naar een weekend vol chickflicks? Wil je nu echt eens dat boek van A tot Z uitlezen? Wil je de hele dag in bed liggen? Of wil je juist een huisje midden in de natuur boeken, of een stad in je eentje verkennen? Met je weekend, ahum, me-kend kun je alle kanten op.

Want het leukste van alles is: waar je ook bent, het is niet erg om juist even met jezelf en alleen te zijn. Waar brengen je gedachten je naar toe als je door niets en niemand wordt afgeleid? Of stuur je gedachten bewust en denk tijdens je soloweekend na over je voornemens voor komend jaar. Of juist niet. Niets moet en alles mag, dat idee.

Wanneer dan?

Nou, wanneer jij er behoefte aan hebt. Misschien voor het eind van het jaar nog? Dan kun je je me-kend beschouwen als eindsprint voor je goede voornemens. En als reset voor het nieuwe jaar.

Wie doet er mee (in z’n eentje)?