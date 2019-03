Ezra vindt dat hij 90% van het werk doet: ‘Mijn collega Griet appt meer dan ze werkt’

Voor de ontwikkeling van een nieuwe app moeten freelancers Griet en Ezra heel veel data invoeren. Ze krijgen hetzelfde uurtarief en worden afgerekend op hun gezamenlijke prestatie. Ezra vindt dat niet eerlijk want volgens hem zit Griet de hele dag te appen en doet hij 90% van het werk. Griet ontkent dat, maar beschuldigt Ezra van het stelen van haar werk.

Ezra: ‘Elke keer als ik opkijk van mijn werk, is zij met haar telefoontje bezig. En minstens tien keer per dag wordt ze gebeld en dan zit ze gerust een halfuur te kletsen. Ze voert gewoon geen flikker uit, ik doe al het werk hier. En toch krijgen we even veel betaald.

Ik heb het bijgehouden. Ik kan bewijzen dat zij veel minder data invoert dan ik. Het is te ingewikkeld om uit te leggen, maar ik heb wel gelijk.

Ik heb Griet al een paar keer aangesproken op haar gedrag en gezegd dat ik naar Guido zou gaan als ze zo doorging. Maar zij ontkent dat ze zit te appen en zegt dat ik me met mijn eigen zaken moet bemoeien.

Guido heeft gezegd dat, als de app eenmaal draait, een van ons hier in loondienst kan komen. Dat wil ik wel, want ik ben nu 23 en ik woon nog altijd thuis. Ik wil dolgraag een eigen huis kopen. Met een tijdelijk contract lukt dat niet, maar als ik die baan krijg, dan misschien wel. Ik werk er keihard voor en ik ben het zat dat Griet mijn kans op een eigen huis torpedeert.

Vorige week ben ik met mijn bewijzen naar Guido gegaan, maar die wilde er niet eens naar kijken. Hij zei dat hij geen zin had om zich met dat soort kinderachtige onbenulligheden bezig te houden en dat ik het zelf maar moest oplossen. Ik was zo boos dat ik me ziek heb gemeld. Nu zal hij wel merken wie hier al het werk doet.’

Griet: ‘Ezra heeft zeker nog nooit van thuiswerken gehoord. Elke avond als ik mijn dochtertje Cheyanne naar bed heb gebracht, zit ik nog minstens een uur data in te voeren. Dat ziet Ezra niet, maar het is wel zo.

Ik ben een alleenstaande moeder en de laatste tijd is Cheyanne vaak ziek. Niet ernstig, maar wel dat de school belt en dat ik even moet overleggen wie haar kan ophalen. Ik heb met Guido afgesproken dat ik een aantal uur per week voor hem werk. Ik hou precies bij hoe veel tijd ik overdag met bellen kwijt ben en die uren haal ik ’s avonds in.

Vanwege Cheyanne is deze baan trouwens heel belangrijk voor mij. Het zou zo veel stabiliteit geven. Ezra woont nog thuis, die heeft deze baan niet nodig.

Hoe kan Ezra berekenen hoe veel data ik heb ingevoerd? Hij kan helemaal niet in mijn bestanden, of heeft hij mijn computer soms gehackt? Dat zou me niks verbazen, hij is zo achterbaks. Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat de data die ik ’s avonds vanuit huis naar de computer van de zaak stuurde de volgende dag verdwenen waren. En toen ik een keer toevallig op Ezra’s scherm keek, zag ik ze in zijn bakje liggen. Ik kan het niet bewijzen, maar volgens mij steelt hij mijn werk.

Ik ben wel blij dat Ezra zich heeft ziekgemeld. Het is nu lekker rustig op het werk en nu kan ik mooi laten zien dat ik de beste kandidaat ben. Wat mij betreft mag hij wegblijven.’

De mediator:

‘Ik ben blij dat jullie op tijd contact zoeken. Wie de baan krijgt, is uiteindelijk uiteraard aan Guido. Maar als jullie horen welke aannames jullie hebben over elkaars situatie, zullen jullie allebei wel verbaasd zijn. Ik ben benieuwd wat voor afspraken uit dit gesprek voortkomen, maar ik verwacht dat jullie het heel anders gaan aanpakken dan tot nu toe en dat jullie het Guido dus nog heel moeilijk gaan maken. Gaan jullie nu samenwerken of verhogen jullie de druk ten opzichte van elkaar? Of blijven jullie misschien doorgaan met elkaar aftroeven? Dat laatste lijkt mij stug, want jullie hebben allebei een belangrijke reden om die baan te willen.

Misschien is het goed om daar eens met Guido over te praten. Wat krijgt degene die goed werk heeft geleverd, maar de baan gunt aan de ander? Vraag eens aan elkaar hoe jullie persoonlijke situatie er op dit moment uitziet en welke redenen er nog meer kunnen zijn om deze baan te willen. Een situatie staat nooit helemaal op zichzelf.

Kijk ook naar de lange termijn. Dit is een moment in jullie leven. Wat kun je uit dit moment halen voor je toekomst? Hoe veranderen jullie als je hier samen over in gesprek gaat? Dat alleen al is een goede les voor de toekomst, verwacht ik.

Ik wens jullie veel gezonde concurrentie en allebei een mooie toekomst.’

