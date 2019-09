‘Kan mijn baas mijn scheiding betalen? Het is ook zijn schuld’

Terwijl Bob keihard moest werken voor de zaak, zat zijn partner Melanie maandenlang in haar eentje in het ziekenhuis met hun te vroeg geboren zoon Jochem. Langzaam maar zeker is Melanie het vertrouwen in hun relatie kwijtgeraakt en nu wil ze scheiden. Tot overmaat van ramp verliest Bob ook nog eens zijn baan.

Bob: ‘Het was het afgelopen jaar kantje boord voor ons bedrijf. Dat nieuwe kantoor dat zich in onze regio heeft gevestigd heeft ons veel klanten gekost. Michael, onze baas, moest de boer op en van het personeel werd natuurlijk verwacht dat we ook een stapje extra zouden zetten. Dat hebben we natuurlijk gedaan. Niemand wil immers zijn baan verliezen. Maar als ik toen had geweten wat me te wachten stond, had ik wel andere keuzes gemaakt.

Want in mijn privéleven is ook het een en ander gebeurd: we waren nog maar net verhuisd toen mijn vriendin Melanie beviel van ons eerste kind. Jochem kwam tien weken te vroeg en dat heeft ons veel zorgen gegeven. Vooral Melanie natuurlijk, die heeft wekenlang in het ziekenhuis gebivakkeerd. Ik probeerde haar zo veel mogelijk te steunen, maar Michael trok ook de hele tijd aan me. Op het laatst was ik zo uitgeput dat ik amper meer wist wie ik zelf was.

‘Nu ben ik alles kwijt: mijn partner, mijn kind en mijn baan.’

Ik weet niet waar het is misgegaan, maar twee weken geleden zei Melanie dat ze zich die maanden dat Jochem in het ziekenhuis lag verschrikkelijk alleen had gevoeld en dat ze geen vertrouwen meer heeft in onze toekomst samen. Tot overmaat van ramp zei Michael vlak daarna dat hij gedwongen was om me te ontslaan. Nu ben ik alles kwijt: mijn partner, mijn kind en mijn baan. En dat komt allemaal omdat ik zo loyaal was aan Michael en zijn bedrijf. Nou, laat hij dan ook maar onze scheiding betalen, want dat is vooral zijn schuld.’

Michael: ‘Ik wil beginnen met te zeggen dat ik het heel rot vind voor Bob. Hij en Melanie leken zo’n leuk stel, heel stabiel. Maar ja, als buitenstaander weet je nooit precies wat er speelt. Want zeg nou eerlijk, alleen het feit dat Bob het afgelopen jaar wat harder moest werken, daar zou zo’n relatie toch tegen bestand moeten zijn? Melanie zou toch moeten begrijpen dat Bob bepaalde verantwoordelijkheden heeft die hij niet zomaar naast zich neer kan leggen.

‘Ik heb hem zelfs een paar keer met mijn eigen auto naar het ziekenhuis laten brengen’

Ik heb Bob zo veel mogelijk de ruimte gegeven om bij zijn gezin te zijn. Ik heb hem zelfs een paar keer met mijn eigen auto naar het ziekenhuis laten brengen en toegestaan dat hij onder werktijd met Melanie belde. Echt, ik heb mijn uiterste best gedaan om hem te helpen.

Maar voor mij was het ook niet gemakkelijk. Dit bedrijf heb ik eigenhandig opgebouwd. En dan wordt het toch een soort kindje van je, nietwaar? Om dan mee te maken dat zo’n snelle multinational al je klanten inpikt, dat is heel hard. Ik ben er vol tegenin gegaan en dankzij mijn eigen inzet en de inzet van mijn personeel staan we er nu weer redelijk voor. Maar we hebben wel een jas uitgedaan en daarom kan ik niet meer iedereen aanhouden. Ik heb lang geaarzeld over Bob, maar aan één manager heb ik op dit moment genoeg en Evelien is op alle fronten beter. Ik vind het heel lullig voor Bob, maar ik kan niet anders dan hem laten gaan.’

De mediator: ‘Soms is het leven één grote les. En volgens mij is dit jouw moment, Bob. Je loopt aan alle kanten tegen jezelf aan. Overigens geef je geen antwoord op de vraag van Bob, Michael. Dus laten we beginnen waar iedere mediation begint. Wat is voor ieder van jullie van belang? De volgorde is inmiddels bekend. Als je weet wat van belang is voor jezelf en je spreekt het uit, dan weet de ander het ook. Dat betekent niet meteen dat je daar beiden wat mee kunt. Daarvoor gaan we afspraken maken. Het is sowieso niet verkeerd om na de hectiek nog wat aandacht aan de situatie die is ontstaan te geven. Ook als werkgever en werknemer neem je liefst afscheid op een manier dat je allebei verder kunt op basis van afspraken waar je ondanks de nare situatie mee verder kunt. Dus wat nu ook aan de orde komt is de vraag van Bob. Hij heeft inmiddels xijn belangen ook op tafel gelegd en één daarvan heeft vermoed ik te maken met de financiële schade door het ontslag. Ik denk dat jullie er wel uitkomen nadat je naar elkaar hebt kunnen luisteren.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.