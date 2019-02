Cindy sleepte eindelijk haar eerste opdracht als zzp’er binnen: ‘Voor ik het wist, zat hij in mijn rokje’

Cindy is net klaar met de opleiding grafische vormgeving en nu probeert ze als zzp-er aan de bak te komen. Ze heeft al heel wat mislukte acquisities achter de rug als ze wordt uitgenodigd door Rogier, die een logo voor zijn nieuwe bedrijf nodig heeft. Na een plezierig gesprek stelt Rogier voor om samen nog iets te drinken. Maar dat loop nogal uit de hand…

Rogier: ‘Ja, ik had Cindy uitgenodigd omdat ik haar portfolio wel interessant vond. Haar werk is gewaagd, soms over het randje, maar daar kan ik wel mee dealen. Ik hou wel van een uitdaging. Het was een goed gesprek, ze voelde direct aan wat ik nodig had en de schetsjes die ze maakte waren zo in de roos dat ik eigenlijk al na tien minuten had besloten om met haar in zee te gaan. Volgens mij heb ik dat ook duidelijk gecommuniceerd.

Daarna ben ik wat meer op de persoonlijke toer gegaan, zo van wie ben je en hoe zie je de toekomst voor je. Ik vind het wel prettig om wat meer te weten over de mensen die voor me werken.

Ik dacht ook, op grond van het werk dat ze me liet zien, dat ze wel het een en ander gewend was. Ik bedoel, die tekeningen waren niet voor de poes hoor! O, sorry, fout woordgrapje.

En zij ging er ook in mee. Op een gegeven moment ging ze naar het toilet en toen ze terugkwam had ze haar make-up bijgewerkt en ik durf te zweren dat ze een knoopje van haar bloesje had losgemaakt. Echt, haar borsten waren opeens veel zichtbaarder. Ja, dan denk ik ook, we zijn allebei volwassen mensen en als we allebei zin hebben, waarom niet?

Het verbaast me dat ze dat zegt dat ze zich onder druk gezet voelde. Zo was het helemaal niet. Volgens mij hebben we gewoon gevierd dat we een deal hadden.’

Cindy: ‘Telkens als ik bij mijn ouders thuiskom, zegt mijn vader dat ik geen ondernemersbloed heb. “Cindy, dat kún jij gewoon niet, je gaat nát, let op mijn woorden.” Nou, ik weet zeker dat ik het wel kan. Alleen dat begin he, die eerste klanten. Dat is lastig.

Het was op een vrijdag en dat weekend zou ik weer naar mijn ouders gaan. Hoe mooi zou het zijn als ik die opdracht van Rogier kon binnenslepen. Kon ik eindelijk iets aan mijn vader laten zien.

In het begin vond ik hem ook wel aardig, Rogier. Hij was enthousiast over mijn portfolio en we zaten al snel op een lijn wat dat logo betreft. Ik zat steeds te wachten tot hij zou vragen wat mijn tarief was, ik bedoel, ik durfde niet zelf over geld te beginnen. Maar hij liet niets los. Hij bleef alleen maar in mijn portfolio bladeren en zeggen dat mijn werk hem zo aansprak. Nou ja, daar kon ik niet zo veel mee.

Op een gegeven moment moest ik naar het toilet en toen ik terugkwam stonden er twee glazen wijn. Ik wist niet wat hij daarmee bedoelde, maar ik dacht, als ik daarmee die opdracht krijg, dan moet het maar.

Nou ja, en van het een kwam het ander. Ik wilde het helemaal niet, maar ik wilde wel die opdracht. En weet je wat het is: als je eenmaal de stap van professioneel naar persoonlijk hebt gezet, kun je niet meer terug zonder iemand voor het hoofd te stoten. En dan had ik die opdracht niet gekregen.’

De mediator: ‘Wat is luisteren naar elkaar toch belangrijk. Luisteren zodat je begrip kunt krijgen voor wat de ander bedoelt. Rogier, kun jij luisteren naar wat Cindy te zeggen heeft? En Cindy, kan jij iets duidelijker vertellen wat je bedoelt, zodat Rogier goed kan begrijpen hoe jij de situatie inschatte?

De kunst is om elkaar het een en ander te verduidelijken op een manier die de ander niet in de verdediging jaagt. Uiteindelijk gaat het erom dat jullie elkaar begrijpen en dat je dat ook tegen de ander kunt zeggen. Pas dan is het mogelijk om met elkaar in gesprek te komen. Iedereen heeft zijn grenzen en die worden overschreden als je niet voldoende assertief bent om die grens aan te geven. Stop! Dit wil ik niet. Op zakelijk vlak hadden jullie elkaar al gevonden. Helaas moeten jullie nu eerst samen de schade repareren voordat jullie daarmee verder kunnen.

Wat daarmee te winnen is? Het kan de werkrelatie verbeteren, tenminste, als jullie je daar allebei voor willen inzetten. Ik hoop dat jullie dat willen. Zo krijgt Cindy haar eerste opdracht en Rogier een mooi logo.’

