Vraag het de mediator: ‘Mijn collega mag werken, waarom ik niet?’

Cindy werkt in een agrarische winkel, die sinds de lockdown gedeeltelijk gesloten is. Hoewel haar afdeling – diervoeders – nog gewoon open is, zit Cindy thuis duimen te draaien. Ze is boos omdat haar collega Michael nu op háár afdeling staat.

Cindy: ‘Eigenlijk ben ik dierverzorger, maar daar was geen baan in en toen heeft mijn vader gezorgd dat ik hier in de winkel kon komen werken. We verkopen dieren, diervoeders, outdoorkleding en producten voor tuinonderhoud. Mijn afdeling is de diervoeders. Ik moet zorgen dat de schappen er netjes uitzien en dat de producten op tijd worden aangevuld. Verder heb ik veel achtergrondinformatie over de producten, zodat ik klanten goed kan voorlichten. Je moet altijd zorgen dat je in je eigen afdeling staat, zodat je klanten meteen te woord kunt staan en je het direct ziet als er iets niet in orde is.

Een paar weken geleden kondigde de minister-president die lockdown af. Eerst wisten we nog niet of de winkel moest sluiten of niet, maar later bleek dat we wel open mochten blijven, maar dan alleen voor de essentiële producten. Diervoeder is natuurlijk een essentieel product. Stel je voor dat de honden en katten en konijnen en kippen niets meer te eten krijgen! Voor de kledingafdeling en de tuinproducten hangt een rood-wit lint. Die collega’s hoeven dus niet te werken, want hun afdeling is dicht. Maar weet je wat ik niet eerlijk vind? Ik zit ook thuis! Mijn baas heeft gezegd dat ik tot 19 januari niet meer mag komen. Michael van de kledingafdeling werkt nu op mijn afdeling. Mijn baas zegt dat Michael meer allround is, maar dat vind ik heel oneerlijk. Diervoeders is mijn afdeling en ik weet er veel meer vanaf dan Michael.’

Hans: ‘Cindy is de dochter van een vriend van mij en ik heb haar die baan aangeboden om hem te helpen. Ze is heel goed met dieren en haar eigen afdeling in de winkel houdt ze keurig netjes. Maar het aanvullen van de producten loopt telkens in het honderd en in het klantcontact is ze echt hopeloos. Als iemand haar iets vraagt, slaat ze meteen dicht. Ze loopt rood aan en begint allerlei onzin te brabbelen. De meeste klanten kennen haar, die maken een praatje en stellen hun vraag vervolgens aan Michael of een andere medewerker. We vragen Cindy al lang niet meer om producten aan te vullen, want dan zijn we nadien uren bezig om alles op de juiste plaats terug te leggen. Maar in feite is ze dus de hele dag bezig om dozen en pakjes recht te leggen. Dat is prima, ik zie het ook als een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo iemand aan het werk te helpen. Maar sinds de corona lopen de inkomsten hier ook terug en op een gegeven moment ga je dan toch naar het kosten-batenplaatje kijken. Gelukkig mogen we tijdens de lockdown gedeeltelijk open blijven. Maar er komen veel minder klanten en die kopen ook nog eens veel minder. Ik heb nu meer aan een bekwame kracht als Michael dan aan zo’n Cindy. Ik heb al voorzichtig bij haar laten vallen dat ze misschien helemaal niet meer terug kan komen. Dit is het ideale moment om haar te laten gaan zonder dat mij iets te verwijten valt.’

De mediator: ‘Wat fijn Cindy, dat je toch een baan hebt kunnen vinden via je vader. Ik kan me voorstellen dat het leuk is om met iets gerelateerd aan je vak te werken. Wat jammer dat je niet kan komen werken. Ik begrijp dat je dit onprettig vindt, omdat jij normaal gesproken op de afdeling staat. In deze tijd veranderd er al zo veel, als dit er dan nog bij komt snap ik dat je je hierover rot voelt. Hans maakt dit besluit niet voor niets, het is helaas vervelend maar soms moet je je ergens bij neerleggen als werknemer. Probeer wat afleiding te vinden en gebruik deze vrije tijd om te ontspannen. Geef aan hoe je je hierover voelt bij Hans, het is beter om dingen te bespreken in plaats van het binnen te houden. Je hebt niet altijd alles zelf in de hand, dus vraag om antwoorden zodat je meer duidelijkheid krijgt.

Hans, als werkgever is het belangrijk om naar je onderneming te kijken. Soms betekent dat helaas dat er vervelende keuzes gemaakt moeten worden. In de coronatijd moeten we allemaal aanpassingen doen, fijn dat je winkel in ieder geval nog deels open is. Ik snap dat je een allround medewerker inzet, je moet doen wat het beste is voor de winkel. Als je Cindy niet langer kan aannemen is dat helaas niet anders. Probeer hierin wel rekening te houden met Cindy. Geef het op tijd aan en misschien kan je ook wat ondersteuning bieden in de transitie naar een andere baan. Het is de dochter van je vriend, dus let op dat dit niet zorgt voor problemen. Probeer er samen op een goede manier uit te komen.’

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.

