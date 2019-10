‘Stiekem hoop ik dat mijn beste vriendin wordt ontslagen’

Hoewel Marleen zich vreselijk ergert aan haar lanterfantende collega Nick, durft ze hem daar niet op aan te spreken. Ze stopt haar woede weg en lucht ’s avonds haar hart bij vriendin Emma. Die heeft daar inmiddels meer dan genoeg van. Zo lang Marleen zich niet uitspreekt op haar werk, wil Emma er niets meer over horen.

Marleen: ‘Ik werk in een kledingwinkel waar altijd veel klanten zijn. Nick en ik staan er met z’n tweeën en je wordt continu aangesproken. Daarnaast moet je natuurlijk nog de kledingrekken en de kasten netjes houden. Dat is ook een klus die nooit stopt. En als Nick nou nog eens wat dééd. Maar die is de hele dag alleen maar met zijn telefoontje bezig. Hij steekt geen poot uit. Dat irriteert me, maar ik durf er niets van te zeggen want Nick is nogal dik met de manager. Als ik ‘s avonds helemaal opgefokt thuiskom, krijgt mijn vriendin Emma alles over zich heen. In het begin luisterde ze geduldig naar mijn verhaal en ze heeft al tig keer gezegd dat ik het tegen Nick moet zeggen of anders tegen de manager.

‘Mijn huisgenoot komt alles aanwaaien en ze heeft een veel betere baan dan ik.’

We hebben dat gesprek zelfs geoefend. Wat Emma niet weet, is dat mijn baan op de tocht staat. De meeste kanten komen alleen maar kijken, we verkopen veel te weinig. De manager heeft al aangekondigd dat een van ons twee eind van dit jaar de laan uit moet en dat wil ik niet zijn. Daarom hou ik me gedeisd. Ik heb dat niet aan Emma verteld omdat zij zo succesvol is in haar werk. Ze is bedrijfsmakelaar en werkelijk alles komt haar aanwaaien, alles wat ze aanpakt, lukt haar. Met mijn winkelbaantje steek ik daar nogal schraal tegen af, zeker als dat baantje nu ook nog op de tocht staat. Ik voel me echt een mislukking, waarom zou Emma eigenlijk bij me blijven?’

Emma; ‘Ik word er onder de hand wel een beetje moe van dat Marleen haar irritaties over die Nick nog altijd niet heeft aangekaart. Zo moeilijk is dat toch niet. Ik krijg soms de kriebels van haar onderdanige gedrag. Begripvol zijn helpt niet en daarom heb ik besloten om het op de harde manier te proberen: vanaf nu wil ik niets meer over die Nick horen. Als Marleen de stap eindelijk zet en met Nick of hun manager gaat praten, zal ik haar natuurlijk aan alle kanten steunen. Ik weet dat ze onzeker is en dat ze geen hoge pet opheeft van zichzelf. Ze zou veel meer kunnen dan in de winkel staan, ze is heel creatief en ze is fantastisch met mensen, dus in de zorg nemen ze haar zo aan. Maar Marleen is zo onzeker dat ze liever blijft waar ze zit, ook al voelt ze zich ondergewaardeerd en uitgebuit.

‘Ik hoop dat ze Marleen ontslaan.’

Laatst hoorde ik op een borrel dat het niet goed gaat met de zaak waar ze werkt. Ik sprak de accountant en die vertelde dat het hem niets zou verbazen als er voor het einde van het jaar iemand ontslagen zou worden. Eigenlijk hoop ik dat ze Marleen dan ontslaan. Ik verdien genoeg om de kar een tijdje in mijn eentje te trekken en het klinkt misschien onaardig, maar het zou haar zo goed doen om ergens anders te gaan werken. Ze moet leren om van zich af te bijten. Des te meer reden om nu haar onvrede naar haar collega te uiten. Ze heeft toch niets te verliezen.’

De mediator: ‘In je coachende rol is het een goede zet Emma, om Marleen haar eigen boontjes te laten doppen. Daar is Marleen inderdaad het meest bij gebaad. Iets anders is, hoe jullie nu je relatie ervaren. Daarin zou je allebei tot je recht kunnen komen in tegenstelling tot de verschillen die jullie ervaren in werkniveau. Ik begrijp uit jullie tekst dat het werk de sfeer beïnvloed. Terwijl jullie blijkbaar ieder heel duidelijk wel je kwaliteiten hebt die je kunt inzetten voor een plezierige relatie.

‘Hoe gelijkwaardig kunnen jullie zijn inclusief de verschillen die er tussen jullie zijn?’

Wat heb jij ervoor nodig om het in je relatie naar je zin te hebben Marleen? En als je dat weet, hoe wil je dat oppakken om te bereiken? Hoe graag wil je dat? En Emma, heb jij vertrouwen in Marleen? Ik bedoel, hoe gelijkwaardig kunnen jullie zijn inclusief de verschillen die er tussen jullie zijn? Die combi vormt namelijk uiteindelijk vaak een geheel waardoor je veel geluk samen kunt hebben, ook als het minder gaat op je werk bijvoorbeeld. En als je dan ook nog eens een partner hebt die je steunt in zo’n lastige situatie dan vorm je samen een blok. Dan merk je dat je wisselend gebruik maakt van elkaars kwaliteiten.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.