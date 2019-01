Bij de mediator op bezoek: ‘We zouden het huis samen verkopen maar ze heeft het nogal laten verslonzen. Wat nu?’

Nadja en Rick hebben een monumentaal pand in de binnenstad van Amersfoort. Vanwege zijn werk verblijft Rick een groot deel van het jaar in buitenland, waardoor hun huwelijk duurzaam ontwricht is geraakt. Tijdens Ricks laatste verlof, vlak voordat hij weer weg moest, hebben ze de knoop doorgehakt: na zijn terugkeer gaan ze scheiden. Ondertussen zal Nadja zorgen dat het huis verkoopklaar is.

Rick: ‘Ik ben net terug uit Mali, twee jaar weggeweest. Heftig land, hoor. Als je daar bent lijkt Nederland heel ver weg. Daarom was het ook zo lastig om mijn relatie met Nadja goed te houden. We konden wel skypen, natuurlijk, maar als je elkaar niet rechtstreeks kunt spreken, als je elkaar niet kunt aanraken, is het toch anders. Bovendien zag haar dag er totaal anders uit dan de mijne en dan kun je niet veel anders doen dan dingen uitwisselen, zo van: ‘ik heb dit gedaan,’ ‘o, nou, ik heb dat gedaan’. Onze levens liepen te ver uiteen.

Tijdens mijn laatste verlof konden we elkaar niet meer terugvinden, hoe hard we dat ook probeerden. Toen we dat de laatste avond tegen elkaar uitspraken, besloten we dat we beter uit elkaar konden gaan.

Maar dat moest dus wachten tot mijn volgende verlof. In de tussentijd zou Nadja zorgen dat het huis geschilderd werd, zodat het meteen in de verkoop kon.

Toen ik weer terug in Nederland was, hebben we de scheiding direct op de rails gezet. Ik belde de makelaar, die dezelfde dag nog kwam kijken. Tot mijn schrik zei hij dat het schilderwerk buiten in zeer slechte staat verkeerde en dat het opnieuw moest worden gedaan, terwijl Nadja had beloofd dat zij dat zou regelen. Toen ik haar vroeg wat er aan de hand was, zei ze dat ze het huis vorig jaar met een stel vriendinnen heeft geschilderd om geld uit te sparen. Nou, dan mag zij nu voor de kosten opdraaien.’

Nadja: ‘Toen Rick en ik twee jaar geleden besloten om te gaan scheiden, ben ik eens gaan rekenen. Rick is militair en hij heeft een prima inkomen waar we altijd goed van konden leven. Ik hou van comfort, maar als ik alleen kom te staan kan ik dat niet meer betalen. En dat is echt een spookbeeld voor me.

Daarom heb ik toen besloten om een opleiding te doen waarmee ik een goede baan zou kunnen vinden. Ik heb gekozen voor een managementopleiding bij een privé-instituut. Dat was weliswaar nogal prijzig, maar in het potje voor het onderhoud van het huis zat precies genoeg. Die opleiding heb ik inmiddels afgerond. Helaas wil het met het solliciteren nog niet zo lukken. Dus ik heb nog geen eigen inkomen.

Het huis heb ik samen met een paar handige vriendinnen geschilderd. Die hebben daar veel ervaring mee. Ik ben met een plankje naar de verfwinkel gegaan om de goede kleur te laten mengen en dat hebben we vervolgens op het hout gesmeerd. Ja, er was immers geen geld meer om het te laten doen.

Ik vind dat het er wel netjes uitziet. Hier en daar is het een beetje bobbelig, maar ja, als het hout maar bedekt is, toch? Rick is zo verschrikkelijk pietluttig over die dingen. Hij mag blij zijn dat ik iets heb gedaan. Hij heeft al die tijd geen poot uitgestoken in het huis. Ik vind het belachelijk dat hij nu een echte schilder wil inhuren. Dat is helemaal niet nodig.’

De mediator: ‘Tijdens een scheiding kun je vaak beter maar vooruit kijken dan achteruit. Vooruit, in de toekomst, hebben jullie samen een doel, namelijk de woning voor de beste prijs verkopen. Achteruit, in het verleden, zien we een slechte situatie die heeft geleid tot beslissingen waar jullie heel verschillend over denken. Het zelf schilderen van het huis.

Scheiden betekent het ontvlechten van de gezamenlijke financiën en bezittingen. We beginnen altijd met alles op een rijtje te zetten, dus ook de eventuele alimentatie en de verdiencapaciteit van beide partners.

Zonder verder iets van jullie situatie te weten, is het goed mogelijk dat jij, Nadja, met je opleiding inderdaad een verbetering van je toekomstige inkomsten hebt veiliggesteld. Het is daarbij wel zaak dat je nu ook een baan vindt, want anders heb je je doel nog niet bereikt.

Dat het huis opnieuw geschilderd moet worden is een gegeven. De belangrijkste vraag is nu: Hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat dat zo snel mogelijk gebeurt, zodat de woning op korte termijn kan worden verkocht?

De vraag hoe jullie de winst na verkoop van het huis willen verdelen, moeten jullie samen beantwoorden. Jullie kunnen in die verdeling rekening houden met het feit dat Nadja een gezamenlijk spaarpotje voor haarzelf heeft gebruikt en dat Rick daarom nu recht heeft op financiële compensatie. Die beslissing is aan jullie.

Kijk vooruit en maak alles bespreekbaar. Zo komt er ruimte voor beweging en kunnen jullie aan jullie nieuwe levens gaan werken.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.