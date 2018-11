Vraag het de mediator op de werkvloer: ‘Ik zou wel vriendinnen willen zijn, maar zij wimpelt alle uitnodigingen af’

Gerty en Paula werken in de postkamer van een groot bedrijf. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en bespreken, als het werk dat toelaat, hun hele hebben en houwen met elkaar. Gerty zou Paula ook wel buiten werktijd willen zien, maar Paula wimpelt alle uitnodigingen af. De laatste tijd lijkt Paula haar zelfs fysiek te ontwijken. De samenwerking staat onder druk.

Gerty: ‘Paula en ik werken al jaren samen. Niemand mag zomaar bij ons binnenlopen, de postkamer is ons terrein. We kunnen het goed met elkaar vinden, ik denk omdat we dezelfde instelling hebben: stevig aanpakken als het nodig is, een beetje lol maken als het kan. Zo nemen we graag mensen in de maling, je wil niet weten wat we allemaal hebben uitgehaald!

Maar als er tijd voor is, zitten we ook vaak te kletsen. Dat gaat soms heel diep, over vriendschap, familie en relaties. Paula kan goed luisteren en ze zegt hele wijze dingen. Dat vind ik mooi van haar. Ze heeft een hele nuchtere, praktische levenswijsheid. Naast het werk zien we elkaar eigenlijk nooit en dat vind ik jammer. Een jaar geleden is mijn relatie uitgegaan en sindsdien heb ik veel meer tijd voor vriendinnen. Niet dat ik eenzaam ben, maar ik zou ook graag bevriend willen raken met Paula. Ik stel haar wel eens voor om na het werk iets te gaan drinken, maar dat houdt ze altijd af. En toen ik een keer spontaan een arm om haar heen sloeg, voelde ik haar verstijven. Dat verwarde me. We kennen elkaar al zo lang en we hebben zulke intieme gesprekken, dan is het toch niet meer dan logisch dat je elkaar soms aanraakt? Ik wil haar echt niet verleiden, want ik weet dat ze niet op vrouwen valt. Maar ik zou wel graag haar vriendin willen zijn. Hoe moet ik haar duidelijk maken dat ik niet meer wil dan dat?’

Paula: ‘De postkamer is een klein hok en het is er altijd overvol. Door al dat papier is de lucht erg droog en ik krijg het daar soms zo benauwd van dat ik echt even naar buiten moet.

Voordat Gerty hier kwam, werkte ik met Evert. Dat was zo’n engerd. Hij keek me altijd net iets te diep in mijn ogen en hij greep elke gelegenheid aan om zich tegen me aan te drukken. Ik was bang voor hem en die dreiging hangt hier op de een of andere manier nog steeds in de lucht.

Gerty is een leuke meid. Ze is zo recht voor z’n raap als je maar kunt bedenken en altijd vrolijk. Tot een paar maanden geleden had ik ook helemaal geen last van haar fysieke aanwezigheid. Het is bijna onmogelijk om elkaar niet aan te raken in dit hok, maar van haar kon ik dat prima verdragen. Sinds Gerty’s relatie uit is, is er iets veranderd. Ik heb geen bewijzen of zo, maar ze doet anders tegen mij. Soms kijkt ze net als Evert, dan houdt ze mijn blik vast alsof ze van alles van me verwacht. Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij. Ik heb soms het gevoel dat ze met opzet dicht langs me loopt of met haar hand over de mijne glijdt. Misschien verbeeld ik het me maar. Hoe dan ook, ik vind het lastig om met haar in een ruimte te zijn. Ze is een fijne collega. Maar ik wil toch graag wat afstand houden.’

De mediator: ‘Hoe je met elkaar om wilt gaan kun je uiteraard afspraken over maken. Er zijn aan de andere kant ook gewoontes die mensen van elkaar kunnen verwachten. Die gaan bijvoorbeeld over de afstand die je tot elkaar hebt. Ken je elkaar niet zo goed of is er veel afstand in hiërarchie dan is die afstand groter dan dat je elkaar heel goed kent en het vertrouwen over en weer hebt om dicht in elkaars nabijheid te zijn. Dit speelt op een vergelijkbare manier in een goede relatie (dichterbij) en een slechte relatie (verderaf). Het hoeft niet zo te zijn dat degene die meer afstand wil dat altijd zal moeten aangeven. De ander kan ook ingaan op wat zij ervaart. En jij, Gerty, ervaart dat Paula afstand bewaart? Wat doe je dan? Wat is de reden voor jou dat je daar niet iets mee doet of aangeeft? Dit is een belangrijke punt in jullie samenwerking. Ga voor jezelf na waarom je niet aangeeft wat je bij jezelf ervaart als de ander een andere reactie geeft als je had verwacht of gehoopt. Maak het bespreekbaar vanuit jezelf. Dan voorkom je een verwijt of een aanname die overkomt als kritiek. Laat de ander op haar gemak vertellen hoe zij er tegenover staat. Als jullie dit doen, kom je 1) meer van elkaar te weten over hoe je denkt en 2) voorkom je escalatie van je gevoelens door ingevulde verhalen. Succes in jullie postkamer. En maak samen nog een hoop lol!

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

