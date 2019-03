Richard: ‘Schulden jagen me de dood in. Wat kan ik doen?’

Richard zit diep in de schulden en daardoor presteert hij steeds slechter op zijn werk. Nu er loonbeslag is gelegd, weet zijn baas Michael ook wat er aan de hand is. Hij gunt Richard het beste, maar als zijn werk niet verbetert, moet hij hem toch ontslaan. Door alle nare omstandigheden is Richard de wanhoop nabij.

Richard: ‘We hadden dat nieuwe huis nooit moeten kopen. Maar omdat iedereen zei dat we ons oude huis zo kwijt zouden zijn, dachten we dat we die gok wel konden nemen. Een week voordat ons oude huis te koop kwam, begonnen de buren in hun achtertuin te bouwen. Daar wisten we niets van en het zag er zo lelijk uit, zo rommelig, dat potentiële kopers een voor een afhaakten. Na een half jaar konden we de dubbele hypotheeklasten niet meer betalen en toen moesten we het nieuwe huis weer verkopen. Dat lukte gelukkig snel, maar ondertussen hadden we wel een enorme schuld.

Mijn vrouw is astmapatiënt en door alle stress is haar gezondheid ernstig achteruitgegaan. Ze zit nu zes maanden in Zwitserland. De behandeling wordt vergoed, maar de reis niet. Dus ik heb haar al twee maanden niet gezien. Dat valt me zwaar. Ik mis haar, ik mis ons oude leven. En ondertussen zit ik continu naar dat bouwwerk van de buren te kijken. Ik voel me zo onveilig in mijn eigen huis.

Dat heeft natuurlijk impact op mijn werk. Ik ben niet zo’n prater en ik heb Michael nooit verteld wat er allemaal speelt. Maar nu er loonbeslag is gelegd, weet hij wel dat er iets aan de hand is. Hij wil morgen met me praten en ik ben doodsbang dat hij me zal ontslaan. Het wordt me allemaal te veel: mijn vrouw in Zwitserland, die asociale buren, de constante geldzorgen en nu ook Michael nog. Ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud.’

Michael: ‘Richard werkt al vijftien jaar bij me. Hij is een prima monteur, snel en zorgvuldig en vriendelijk tegen de klanten. Tenminste, dat was hij tot een half jaar geleden. Sinds die tijd is hij veranderd en zijn werk is met sprongen achteruitgegaan. Klanten klagen dat reparaties niet goed zijn uitgevoerd en zelf merk ik ook dat hij er vaak niet bij is met zijn hoofd. Ik heb maar een klein bedrijf en er zijn meer fietsenmakers in deze buurt, ik kan het me niet veroorloven om een slechte naam te krijgen. Trouwens, dat wil ik ook helemaal niet. Ik ben trots op mijn zaak. Maar ik kan Richard ook niet zomaar laten vallen.

Vorige week kreeg ik een bericht van de rechter over Richard waar ik erg van schrok. Hij blijkt hoge schulden te hebben en nu is er loonbeslag gelegd. Nu begrijp ik waarom hij zulk slecht werk levert. Ik heb met hem te doen, maar ik maak me ook zorgen. Los van het extra werk dat dat loonbeslag me oplevert en de vraag hoe ik zijn slechte prestaties moet opvangen, vraag ik me ook af hoe die schulden zijn ontstaan. Is hij gokverslaafd? Kan ik hem nog wel vertrouwen met de kassa? Er is weliswaar nog geen geld verdwenen, dat heb ik gecheckt, maar ik ben er niet gerust op.

Morgen heb ik een afspraak met Richard. Als zijn werk niet verbetert, moet ik hem wel ontslaan. Maar dat is natuurlijk het laatste wat hij op dit moment nodig heeft.’

De mediator: ‘Wat een stress is er voor jou Richard. En wat goed dat je nu hulp zoekt in de vorm van mediation. Wat denk je dat belangrijk is in de mediation? Wat zou jij belangrijk vinden om te bespreken in de mediation, Michael? Ik kan mij voorstellen dat Richard wat meer gaat vertellen over zijn persoonlijke situatie. En ik kan mij voorstellen dat Michael met Richard wil praten over wat er speelt. Gelukkig maar, want jullie zien wat aannames voor angstbeeld kunnen opleveren. Bij jullie allebei. Schulden door gokken of andere ernstige zaken en aan de andere kant de angst voor ontslag. Vaak loop je het risico dat je in je angst voor wat komen gaat uiteindelijk aanloopt tegen waar je bang voor was. Michael kondigt dit ook al aan. Jullie zijn op tijd om afspraken te maken voor de komende periode. Wat zou jij graag willen bereiken Richard? Heb je tijd nodig? Wat is nog meer belangrijk? Wat is jouw belang Michael? Je zegt al iets over kwaliteit. Welke afspraken kunnen jullie maken? Eén voorstel heb ik voor jullie om duidelijkheid over te scheppen en dat is dat jullie afspraken maken over de communicatie.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

