Stel je voor: je hebt een reis van zes weken geboekt, maar nu mag je van je leidinggevende niet gaan. Wat doe je dan?

Bij haar aanstelling kreeg Chiara de mondelinge belofte dat ze zes weken op vakantie mocht. Een half jaar later wil ze samen met een vriendin een lange reis boeken. Voor alle zekerheid checkt ze nog even bij haar leidinggevende of de afspraak nog staat, en dat is het geval. Een paar maanden later is die leidinggevende vertrokken en zijn opvolger, Nico, weigert Chiara zo lang vrij te geven. Maar het vertrek is aanstaande, dus omboeken zit er niet meer in.

Chiara: ‘Toen die headhunter me uitnodigde om op deze vacature te solliciteren, heb ik meteen gezegd dat ik alleen wilde als ik elk jaar zes aaneengesloten weken vakantie kon opnemen. Als ik op vakantie ga moet ik echt lang het land uit, die miezerige drie weken die in de cao staan, daar heb ik niets aan.

Rachel, mijn leidinggevende, ging akkoord en ik kreeg de baan. Dat recht op een langere vakantie stond niet in mijn contract, maar omdat ik een mondelinge afspraak met Rachel had, dacht ik dat alles in orde was.

Na een paar maanden stelde een vriendin voor om samen een rondreis door Zuidoost-Azië te maken. Ik heb bij Rachel gecheckt of ik dit voorjaar zes weken weg kon en zij gaf haar akkoord. Dus toen heb ik alles geboekt: vliegtickets, een paar hotels, een huurauto. Alles bij elkaar toch gauw een paar duizend euro.

Kort nadat ik die reis geregeld had, vertrok Rachel naar een andere baan en haar plek werd ingenomen door Nico. Een aardige vent met wie ik het in het begin prima kon vinden. Totdat ik hem van mijn vakantie vertelde. Sindsdien is de stemming helemaal verziekt. Wat ik ook zeg, hij weigert om me zes weken vrij te geven. Die afspraak met Rachel gaat hem niet aan, zegt hij. Tegenover mijn vriendin kan ik het niet maken om nu nog af te zeggen. Maar Nico zegt dat ik er niet op moet rekenen dat ik bij terugkomst nog een baan heb.’

Nico: ‘Op mijn vorige werk liep ook zo’n vrouwtje rond dat dacht dat de hele wereld om haar draaide. We hadden dezelfde functie en ik moest continu voor haar inspringen. Zieke kinderen, behoeftige schoonouders, een echtgenoot die plotseling op zakenreis moest. Dan zei ze op het laatste moment dat ze ‘even niet kon komen’ en of ik ‘alsjeblieft een kleinigheidje voor haar wilde doen’. Ze bracht het altijd op zo’n manier dat ik niet kon weigeren. Maar soms baalde ik er enorm van, want hoewel ik geen gezin heb, heb ik ook mijn plannen.

Maar nee, alles draaide om Nicole. Meerdere keren per maand kwam ze mijn kamer binnenzeilen en dan zei ze: ‘Nico, de school belde dat Janno ziek is. Wil jij die tekst even afmaken? Je bent een schat, doei!’ En dan zat ik weer tot acht uur haar werk te doen.

Ik kreeg er nooit iets voor terug. Als ik vroeg of ik een keer een vrijdag vrij kon nemen om een lang weekend te gaan fietsen, zei ze: ‘Sorry, ik kan geen kinderoppas vinden’ en als ik eens eerder naar huis wilde, was het: ‘Kan niet, mijn man moet vroeg eten’. Altijd had ze een reden. En ik kreeg ook nooit een bedankje of zo.

Toen zij vorig jaar leidinggevende werd, mijn leidinggevende, ben ik opgestapt. Ik was er helemaal klaar mee.

Gelukkig kon ik hier aan de slag, als leidinggevende zelfs. Ik heb me voorgenomen om iedereen gelijk te behandelen. Chiara moet er maar aan wennen en anders hoepelt ze maar op.’

De mediator: ‘Beste Nico, gaat jullie vraag over Nicole of over Chiara? Ik merk dat jij frustratie hebt ervaren in een eerdere situatie. Wat heb je daarmee gedaan? Het lijkt of je die nog met je meedraagt alsof het gisteren is gebeurd.

Op dit moment is er een situatie rondom de vakantie van Chiara. Jullie kennen elkaar nog maar kort. Misschien is het goed dat we eerst eens een rondje maken om iets van ieder van jullie te horen. Wie wil beginnen?

Een andere ingang om met elkaar in gesprek te komen, is door te praten over wat belangrijk is voor het bedrijf waar jullie werken. Welke doelen zijn er en hoe wenst de directie dat die doelen worden bereikt?

Als dat duidelijk is, kunnen we samen kijken hoe Chiara’s vakantie daarin past. Daarbij houden we rekening met de belangen van alle betrokkenen, zoals targets in de productie, maar ook de werksfeer en jullie gezondheid kunnen onderdeel zijn van die belangen. Hierover doorpraten kan jullie helpen om helderheid te krijgen over de situatie die is ontstaan en meer begrip te krijgen voor elkaars positie. Met elkaar praten en naar elkaar luisteren zijn de sleutelwoorden die jullie zullen helpen om deze kwestie samen en tot ieders tevredenheid op te lossen.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

