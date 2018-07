Meer dan 100.000 mensen tekenen petitie tegen deze nieuwe Netflix-serie

2018 is het jaar van de controversiële high school-series op Netflix. Raakte de streamingdienst eerder al in opspraak door het tweede seizoen van 13 Reasons Why, waarbij zelfmoord en gun violence geromantiseerd zou worden, nu ligt de nieuwe serie Insatiable onder vuur. In deze serie zou fat shaming centraal staan.

De trailer van Insatiable werd afgelopen donderdag gepubliceerd op Netflix’ YouTube-kanaal en tikt inmiddels de 1,6 miljoen views aan. Niet zo gek, want op het eerste gezicht bevat deze nieuwe serie alle ingrediënten voor plezierig tijdverdrijf vol entertainment: een Amerikaanse high school gevuld met stereotypen, zwarte humor en bekende actrices (Debby Ryan en Alyssa Milano).

Toch krijgt de serie nu al veel kritiek. Centraal staat namelijk het mollige meisje Patty, die door haar klasgenoten en leraren ook wel Fatty Patty wordt genoemd en wordt gepest vanwege haar figuur. Patty krijgt aan het begin van de zomervakantie een klap op haar kaak, waardoor ze de rest van de vakantie niet goed meer kan eten. Het gevolg: Patty valt kilo’s af en keert met een strakke buik terug op school. Ze wordt niet meer gepest en groeit uit tot één van de populaire meisjes. En Patty heeft een missie: ze zal wraak nemen op iedereen die haar ooit heeft getreiterd. De trailer wordt vergezeld met quotes als ‘the former fatty who turned into a brain.’

En juist dat steekt: volgens critici wordt hierdoor het stigma ‘hoe dunner, hoe beter’ benadrukt. De serie zou bevestigen dat je dun moet zijn om erbij te horen. Ook hebben veel mensen kritiek op het feit dat Debby Ryan voor haar rol in een fat suit gehuld wordt en vervolgens met een afgetraind lichaam op school verschijnt.

De kritiek gaat zelfs zo ver dat er op Change.org een petitie is gestart die de release van de serie wilt tegengaan. Inmiddels is deze petitie door meer dan 110.000 mensen getekend. Toch zien de makers en actrices van de serie het anders. Alyssa Milano verdedigt de serie: ‘We fatshamen Patty niet. We bespreken, door middel van komedie, de schade die ontstaat door fat shaming.’

Natuurlijk klinkt ook hierop een tegengeluid. YouTuber @PeblezQ zegt: ‘Het verhaal van Patty komt uit een boek gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Mensen kunnen wel klagen over hoe deze serie fat shaming verheerlijkt, maar het is maar een televisieshow. Je zou dan ook kunnen zeggen dat Mean Girls pesten verheerlijkt. Het is allemaal maar entertainment.’ Wat vind jij van de trailer?

Insatiable is vanaf 10 augustus te zien op Netflix.

