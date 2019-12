Meer motivatie op kantoor, dat willen we allemaal. Guess what, een vrouwelijke baas zorgt daarvoor! Zo is uit onderzoek gebleken, vrouwen zijn namelijk vaak betere managers. Een woord: girlpower!

Meer motivatie op kantoor, yes please!

Onderzoek

Uit The State of the American Manager, een Gallup enquête, blijkt dat 33% van de werknemers die voor vrouwen werken erg betrokken zijn bij hun werk. Dit vergeleken met 27% van de mensen die voor mannen werken. Het onderzoek definieert ‘betrokkenheid’ als “emotioneel verbonden met de missie en het doel van hun werk”. Dit geldt voornamelijk voor vrouwen die voor andere vrouwen werken. Mannen die voor mannen werken, blijken het minst betrokken te zijn.

Motiverend

Werknemers met een vrouwelijke baas, zijn het eerder eens met het idee dat “er iemand op het werk is die mijn ontwikkeling aanmoedigt” en dat “ik erkenning of waardering heb gekregen voor het goede werk”.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat vrouwelijke bazen over het algemeen meer betrokken zijn bij het werk, ongeacht hoe oud ze zijn en of ze kinderen hebben of niet. Women support women!

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock