Steeds meer hoge functies, waarbij complexe en gespecialiseerde taken worden uitgevoerd, worden bekleed door vrouwen. Toch gaat het vooral om beroepen in de zorg- en welzijnssector en het onderwijs. Topfuncties in het bedrijfsleven zijn nog vaak voor mannen.

Van alle beroepen op hbo- of wo-niveau werd 43 procent in 2013 door een vrouw bekleed. Vijf jaar later is dat percentage gestegen: in 2018 was dit 45 procent. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat hierbij om beroepen waarvoor gecompliceerde en gespecialiseerde vaardigheden nodig zijn. Bij beroepen op de lagere niveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk, of daalde het percentage.

Zorg en welzijn

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen. Vooral de zorg- en welzijnssector en het onderwijs zijn populair bij vrouwen. Het beroep dat de kroon spant is gespecialiseerd verpleegkundige. Binnen die beroepsgroep was in 2018 ruim 85 procent vrouw.

Ook veel leerkrachten in het basisonderwijs zijn vrouw (83 procent). Daarna volgen maatschappelijk werkers, psychologen, sociologen en fysiotherapeuten.

ICT en techniek

In ICT- en technische beroepen werken juist meer mannen. Beroepen met 90 procent of meer mannen zijn elektrotechnisch ingenieur, manager logistiek, manager ICT, en manager productie.

Bedrijfsleven

Ook managementfuncties worden vaak door mannen bekleed. Dit komt onder meer doordat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen. En deeltijdwerkers hebben nu eenmaal minder vaak een managementfunctie dan zij die fulltime werken.

Kortom: topfuncties in het bedrijfsleven zijn er voor vrouwen nog steeds relatief weinig bij. Laat dat nu precies zijn waar D66 met het vrouwenquotum voor strijdt.

Bron: CBS

