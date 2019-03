Meer vrouwen in de politiek? Dit is wat je vandaag moet doen om tactisch te stemmen

Ben jij voor meer vrouwen in topposities? En vind je dat we beter vertegenwoordigd moeten worden in de politiek? Laat de inner feminist in jezelf vandaag los en stem op een vrouw.

Momenteel is 79 procent van het Waterschap en 68 procent van de Provinciale Statenleden een man. Kan beter, toch? Dat vindt ook Stichting Stem op een Vrouw, die zich inzet voor de politieke emancipatie en representatie van vrouwen in Nederland.

Als je al van plan was vandaag te stemmen op een vrouw: hulde aan jou. Maar heb je al nagedacht over een tactiek? Simpelweg kiezen voor de hoogste vrouw op de lijst is sympathiek, maar het zet weinig zoden aan de dijk. De kans is groot dat deze vrouw sowieso al gekozen zou worden.

We leggen je uit hoe je het beter kunt aanpakken.

1. Kies op welke partij je gaat stemmen

De partijen die in jouw provincie aan de Provinciale Staten deelnemen vind je hier. De partijen die in jouw waterregio deelnemen kun je hier zien. Als je op deze pagina’s naar beneden scrolt kan je ook zien welke kandidaten er verkiesbaar zijn, en ervoor kiezen om alleen de vrouwelijke kandidaten te zien.

2. Check de peilingen. Hoeveel zetels krijgt jouw partij ongeveer?

De twee meest gebruikte peilingen zijn de Peilingwijzer* en de Frontbencher peilingen*. Hier kun je checken op hoeveel zetels jouw partij nu staat. Let er: deze peilingen zijn gebaseerd op het aantal zetels van de Tweede Kamer (150). De Provincies hebben echter maar 39 – 55 zetels (afhankelijk per provincie) te verdelen. Daarom moet je het aantal zetels in de peilingen ongeveer door drie delen. Voor het Waterschap gaat het om nog minder zetels. Deel de peilingen hierbij ongeveer door 6.

3. Stem vandaag op een vrouw lager op de lijst dan de peilingen aangeeft.

Door te kiezen voor vrouwen die op basis van de peilingen niet verkozen zouden worden, kun je het verschil maken. Dat zijn namelijk de vrouwen die jouw voorkeursstem nodig hebben om alsnog een plek te bemachtigen. Via deze tactiek werden in maart 2017 drie extra vrouwen verkozen in de Tweede Kamer en in 2018 tientallen extra vrouwen in gemeenteraden.

Voor meer info over de peilingen en een overzicht in jouw regio ga je naar stemopeenvrouw.com/stemtip.

Vergeet je niet om dit ook even door te sturen naar je partner/vrienden/familie?

Fijne stemdag!