Het kiezen van een baan is niet voor iedereen altijd even makkelijker. En doen wat je leuk vindt wordt voor sommige veel belangrijker dan alleen een goed salaris. Het is namelijk meestal toch iets wat je voor de rest van je leven doet. Anno 2021 praten we niet meer over ‘mannenbanen en vrouwenbanen’, toch hebben vrouwen vaak andere wensen voor hun carrière dan mannen. Daarom hebben we een lijstje voor je gemaakt van de meest gekozen beroepen door de Nederlandse vrouw:

1. Verkoopmedewerkster

Op nummer 1 van dit lijstje staat de verkoopmedewerkster. Bij deze baan ben je het visitekaartje van je winkel. Je laat de klanten zich welkom voelen en helpt ze waar je kunt tijdens het winkelen. Daarom is alleen klantvriendelijkheid niet genoeg bij deze job. Je moet ook voldoende kennis hebben over de producten die je verkoopt. Je wilt niet dan mensen met de verkeerde producten de winkel uit lopen.

2. Kantooradministrateur

De volgende op het lijstje is kantooradministrateur. Bij deze baan draait het vooral om het uitvoeren van de administratieve taken van het bedrijf waar je werkt. Je zorgt ervoor dat de zaken netjes op orde zijn en dat de administratie overzichtelijk is.

via GIPHY

3. Secretaresse

Een ander veel gekozen baan onder de Nederlandse vrouwen is secretaresse. Ook bij deze baan ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van administratief werk. Je houdt de agenda bij, maakt notulen van de vergaderingen en antwoord op de e-mails. Je bent ook meestal het aanspreekpunt voor klanten en het eerste gezicht dat ze zien als ze binnenkomen.

4. Afdelingshoofd

Ook afdelingshoofd staat hoog op het lijstje van de meest gekozen beroepen. Vaak worden deze functies nog vervuld door mannen, zijn er ook steeds meer vrouwen die zich kunnen vinden in deze leidinggevende functie. Ze worden gepromoveerd van medewerker naar afdelingshoofd, wat natuurlijk gepaard gaat met een flinke salarisverhoging! En daar zegt niemand nee tegen.

Lees ook

Solliciteren? Dit zijn de 54 minst kansrijke beroepen

5. Arbeidsbemiddelaar

De Loonwijzer Salaris Enquête laat weten dat arbeidsbemiddelaar op plek vijf is gekomen in dit lijstje. Bij deze job breng je het contactpersoon tussen werkgevers en werknemers. Je adviseert de werkzoekende over hun baankeuzes, opleidingen en de nodige skills voor het desbetreffende beroep. Communicatief bij deze baan is dus zeker weten een pré!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief