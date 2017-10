Mentor & Me: Amanda: ‘Op aanraden van Suzan blijf ik altijd dicht bij mijn gevoel’

Iedere businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Als make-up artist en beautyexpert liep Amanda (43) al een tijd rond met het idee om een boek te schrijven. Coach Suzan (39) hielp haar die droom te verwezenlijken.

Tekst Kim Buitenhuis. Foto’s Anke van der Meer. Met dank aan Hotel Pulitzer Amsterdam.

Hoe heb je Suzan leren kennen?

‘Op de set voor de shoot van het boek van Anna Nooshin. Ik deed de visagie van Anna, Suzan was de projectmanager voor het boek. Het klikte meteen en ik besloot haar over mijn eigen plannen voor een boek te vertellen. Daar liep ik al een hele tijd mee rond, maar ik had nooit de juiste persoon om me ermee te helpen. Niet lang daarna spraken we weer af en werd Suzan zowel mijn coach als de projectmanager voor mijn boek Flawless.’

Hoe heeft ze je geholpen?

‘Van vormgeving tot inhoud: ze heeft me op elk vlak geadviseerd. Ik heb een duidelijke visie en wist vanaf het eerste moment in grote lijnen waar mijn boek over moest gaan. Als professioneel visagist heb ik zo’n 15.000 vrouwen in mijn stoel gehad. Genoeg ervaring, maar hoe vertaal je dat naar een boek? Wie ben ik, waar sta ik voor en wat wil ik aan anderen meegeven? Dat hebben we samen uitgedacht.’

Tegen welke issues liep je aan?

‘Al snel bleek dat ik het lastig vond om gelaagd te schrijven. Voor mij was alles meer dan helder, maar als Suzan het las, bleek het gedetailleerder te moeten. Zodat het echt voor iedereen duidelijk is. Daar heeft ze me ontzettend mee geholpen.’

Wat is het belangrijkste wat Suzan je heeft geleerd?

‘Het belang van naar jezelf luisteren. Let niet op wat anderen doen, maar ga uit van je eigen mening en gevoel. Tijdens het schrijfproces werd ik steeds heen en weer geslingerd tussen de vele opties die ik had. Maar op aanraden van Suzan bleef ik dicht bij mijn gevoel, ook als dat betekende dat zij het er vanuit het oogpunt van ‘projectmanager’ niet meteen mee eens was.’

