Mentor & Me: Chantal Inen: ‘Doordat ze me heeft opgeleid, vertrouw ik haar volkomen en kan ik me vol overgave geven’

Iedere businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Succesvol worden in de theaterwereld is de grote droom van Chantal Inen (33). Regisseur Selma Susanna (65) helpt haar hierbij. Samen werken ze aan voorstellingen waarin Chantal de leading lady is.

Tekst Kim Buitenhuis | Foto Anke van der Meer

Hoe heb je Selma leren kennen?

‘Na mijn studie Bedrijfskunde heb ik Theateropleiding Selma Susanna gevolgd. In die vijf jaar heeft ze me veel geleerd over het vak. Haar voorstellingen spraken mij sowieso al aan. Ze werkt met grote namen als Liesbeth List, Richard Groenendijk en Sanne Wallis de Vries. Na mijn opleiding heb ik haar gevraagd of ze met mij een solovoorstelling wilde maken. Inmiddels zijn we alweer met onze tweede voorstelling bezig, deze keer over het leven van Mata Hari.’

Waarom zijn jullie een goede match?

‘Met veertig jaar ervaring is Selma echt een vakvrouw, en een heel goede theatermaker. Doordat ze me heeft opgeleid, vertrouw ik haar volkomen en kan ik me vol overgave geven. Iets wat heel belangrijk is bij de ontwikkeling van een voorstelling. Selma neemt de tijd om met mij een verhaal te maken waarmee ik het publiek kan raken. En ze is heel ondernemend. Ze heeft twintig jaar geleden haar particuliere theaterschool opgezet en inmiddels meer dan honderd mensen opgeleid. Ook dat sprak me aan. Ik ben namelijk zelf ook ondernemer: ik leid The Punchy Pack waarmee ik aan duurzame projecten werk.’

Wat is het belangrijkste dat Selma jou heeft geleerd?

‘Zij weet precies hoe ze ervoor moet zorgen dat ik ontdek welk verhaal ik in een voorstelling wil vertellen. Dit doet ze door de juiste vragen te stellen, bijvoorbeeld welke onderwerpen mij bezighouden en waarom. Selma heeft me ook geleerd goed de tijd te nemen om het onderwerp uit te denken. Door mijn bedrijf was ik gewend altijd meteen aan morgen te denken. In de theaterwereld gaat het juist om je gevoel, je intuïtie en je creativiteit. Daar moet je je aan over kunnen geven.’

Met welke ontwikkelpunten zijn jullie nu bezig?

‘Mata Hari hebben we nu vijftien keer gespeeld, en we willen dat nog vaker doen. Selma heeft een groot netwerk en tipt me met wie ik het beste kan praten. We hebben nu een plan bedacht voor crowd-ticketing, waarbij ik met ambassadeurs uit dit vak de voorstelling onder de aandacht probeer te brengen. Zo ontstaat er vraag naar kaartjes en kan ik uiteindelijk goede deals met theaters sluiten.’

Wat bewonder je in Selma?

‘Ze is een boeiende, inspirerende vrouw die vol overgave werkt en theaterstukken maakt die maatschappelijk relevant zijn. Iets wat ik erg mis in het theater. Ik vind het knap hoe ze al twintig jaar onafhankelijk en zonder hulp van de overheid haar school runt. Ze heeft een unieke visie, blijft vernieuwend en tegelijkertijd heel dicht bij zichzelf. Ik bewonder haar omdat ze het beste in mij naar boven haalt.’

Wat is jouw tip bij het vinden van een mentor?

‘Volg je intuïtie, durf groots te dromen en laat je niet weerhouden een grote naam te vragen. Kom vervolgens met een plan en stel het voor. Daarbij is het verstandig om je niet op slechts één persoon te richten. Je kunt je carrière namelijk nog verder helpen door je ideeën met meerdere mensen te delen. Zolang je maar de juiste kiest. Zo werk ik voor Mata Hari ook met een historicus en een fotograaf. Verder praat ik met meerdere inspirerende mensen: van creatieve kunstenaars tot jongeren in het duurzame bedrijfsleven. Daarbij is het wel belangrijk dat je hun tips gebruikt om daarmee je eigen plan te trekken. Laat je adviseren. En vergeet niet dat jij uiteindelijk degene bent die de regie heeft over je eigen leven en bepaalt wat er gaat gebeuren.’

