Mentor & me: Hester Apeldoorn: ‘Door te sparren kan ik lastige dingen een stuk beter relativeren’ (+ WIN een goodiebag!)

Elke businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Hester (37) is na vijf jaar dezelfde functie toe aan een volgende stap. Ze heeft alleen zo veel ideeën dat ze op zoek gaat naar een loopbaancoach. Vreneli Stadelmaier (55) blijkt de perfecte match.

Wanneer wist je: ik kan wel een mentor gebruiken?

‘Voor de Delta Lloyd Foundation ben ik verantwoordelijk voor het programma ‘Van schulden naar kansen’. We steunen projecten die de financiële zelfstandigheid van mensen met schulden verbeteren. Na vijf jaar hetzelfde werk werd het een halfjaar geleden tijd om te kijken wat mijn mogelijkheden verder nog zijn. Vanuit Delta Lloyd wordt het gelukkig ook gestimuleerd om je persoonlijk te ontwikkelen. Er waren alleen zo veel opties dat ik er in mijn eentje niet uitkwam. Daarom besloot ik op zoek te gaan naar een loopbaancoach, om uit te zoeken wat ik kan en hoe ik in de markt lig.’

Hoe kwam je bij Vreneli terecht?

‘Door tips van vrienden en collega’s kwam ik uiteindelijk op haar site uit. Die sprak me meteen aan. Net als haar boek Fuck die onzekerheid. Vreneli leek me de perfecte persoon om me verder te kunnen helpen. Dat bleek te kloppen: tijdens onze eerste afspraak hadden we meteen een klik. Ze is heel eerlijk en kan snel to the point komen. Precies wat ik nodig heb om uit te vinden wat ik wil.’

Wat is de belangrijkste les die ze jou heeft geleerd?

‘Door Vreneli ben ik tot de conclusie gekomen dat ik donders goed zelf weet wat ik wil. En dat ik zekerder kan en moet zijn over wat ik kan. Het werk wat ik doe, vind ik leuk. Ik heb er veel kennis over en ervaring mee; dat moet ik niet onderschatten. Die eerste sessie met Vreneli twijfelde ik nog of ik wel genoeg in huis had voor de volgende stap. Volgens mij is dat een typische vrouwenkwaal. Vreneli gooide die twijfels meteen overboord en liet me door de juiste vragen te stellen inzien dat ik er wel degelijk klaar voor ben. Nu weet ik: als het gaat om schuldenproblematiek, ben ik inmiddels een expert; uiteindelijk zou ik in die richting een nieuwe mogelijkheid kunnen zoeken. Maar het kan ook breder. Daarom spreek ik nu veel mensen met functies die mij aanspreken.’

Wat bewonder je in Vreneli?

‘Ze bekijkt alles op een positieve manier. Zo kwam ik de eerste keer binnen met de opmerking dat er zo veel in mijn hoofd zat en dat ik vast wat dromerig over zou komen. Zij merkte als reactie daarop juist op dat ik een snelle geest heb. Verder is het heel prettig om met haar over dingen te sparren waar ik me druk over maak. Daardoor kan ik alles een stuk beter relativeren. Zo fijn! Net als het feit dat Vreneli in korte tijd precies tot de kern van een probleem komt. Daardoor kom ik ook sneller tot een oplossing.’

Met welke ontwikkelpunten zijn jullie nu bezig?

‘Timemanagement is voor mij een dingetje. Ik vind alles leuk en wil overal aan meedoen. Daardoor zit mijn agenda veel te vol en loop ik het risico het overzicht kwijt te raken. Doordat ik nu inzicht krijg in wat ik het best wel en niet kan doen voor mijn ontwikkeling, lukt het me ook mijn agenda steeds beter te managen.’

Wat zijn je toekomstplannen?

‘Het wordt tijd om mijn dromen ook echt om te zetten in actie. Ik zit nu nog in de researchfase, voer veel gesprekken met inspirerende mensen die me wellicht verder kunnen helpen. De volgende fase is keuzes maken en ook echt die vervolgstap zetten. Spannend!’

Welke tip heb je tot slot voor andere ambitieuze vrouwen?

‘Doe dingen waar je energie van krijgt. Als je dat uit het oog verliest, raak je het plezier kwijt in je werk. En dat is zonde. Ik probeer daar ook scherp op te blijven. Zo vind ik het bijvoorbeeld hartstikke leuk om ervoor te zorgen dat mijn projecten groeien door de juiste mensen aan de juiste instanties te verbinden. Het geeft ook echt een kick als we daardoor met de stichting weer meer impact hebben.’

