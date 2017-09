Mentor & Me: Merel van der Wouden: ‘Zonder Aranka’s coaching zou ik nog steeds in de researchfase zitten’ (+ WIN een goodiebag!)

Iedere businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Merel van der Wouden (30) volgt een online cursus om binnen een paar weken haar eigen onderneming Blackbird Negotiations te starten. Aranka van der Voorden (30) heeft de cursus ontwikkeld, en begeleidt haar.

Tekst Kim Buitenhuis | Foto’s Anke van der Meer

Hoe heb je Aranka leren kennen?

‘We kenden elkaar al vanuit onze woonplaats Rotterdam en kwamen elkaar een paar maanden geleden per toeval weer tegen toen ik net terug was uit Toronto. Ik werkte daar als consultant in de bankwereld en had ideeën voor een eigen onderneming. Toen ik Aranka daarover vertelde, was zij net bezig haar eigen online coachingsbedrijf Pretty Ambitious op te zetten. Ze nodigde me uit om als een van de eersten haar online cursus te volgen en testen. Daarbij zien we elkaar één keer per week om alles door te spreken. Na vier tot zes weken moet mijn businessplan klaar zijn.’

Waardoor klikt het zo goed tussen jullie?

‘We zijn in veel opzichten hetzelfde. We zijn allebei levensgenieters en heel positief ingesteld. We zien overal mogelijkheden, zijn aanpakkers en deinzen niet snel ergens voor terug.’

Wat is het idee achter Blackbird Negotiations?

‘Het is een online cursus waarbij ik vrouwen alle tools geef die ze nodig hebben om zo goed mogelijk te onderhandelen. Of het nu om salarisverhoging gaat of een betere functie. In Toronto merkte ik dat het verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer nog altijd groot is. Ik richtte een women empowerment groep op, waarin we met elkaar over dit soort onderwerpen spraken. Tijdens meetings kwamen onderwerpen als salarisverschil en moeite met onderhandelen ter sprake. Ongelijkheid op de werkvloer speelt in Nederland ook nog altijd. Daar wil ik graag iets aan doen.’

Wat is het belangrijkste dat je coach je tot nu toe heeft geleerd?

‘Kiezen uit de overvloed aan ideeën die ik heb en die keuze vervolgens omzetten in een businessplan. Daartoe stelt ze heel concrete vragen, zoals: ‘Wat mis je in de wereld?’, ‘Wat is jouw kracht?’, ‘Welk probleem ga jij oplossen?’ en: ‘Hoe verdien jij hier geld aan?’ Aranka heeft inmiddels drie bedrijven opgezet en weet precies waar ik bij het starten van mijn onderneming op moet letten. Verder heb ik altijd de neiging om me te veel in een onderwerp in te lezen. Ik begraaf me het liefst in alle informatie die ik ergens over kan vinden, zodat ik echt zeker weet dat ik op de goede weg zit. Door de concrete en snelle stappen in deze cursus krijg ik die kans gelukkig niet. Over mijn naam mocht ik bijvoorbeeld maximaal een week nadenken. Die tijdsdruk werkt heel goed. Op een gegeven moment is het ook gewoon goed. Als ik Aranka’s coaching niet zou hebben, zou ik nu nog steeds in de researchfase zitten. Inmiddels heb ik al een brandboek gemaakt, inclusief visuele identiteit en doelgroepomschrijving. En ik heb een naam.’

Wat bewonder je in Aranka?

‘Ze is echt ontzettend goed in het vercommercialiseren van ideeën en weet perfect die vertaalslag te maken. Zij zorgt ervoor dat je antwoord krijgt op de belangrijke vraag: hoe verdien je geld aan jouw idee?’

Wat hoop je voor de toekomst?

‘Natuurlijk dat mijn cursus een succes wordt. Ik hoop zo veel mogelijk vrouwen te inspireren om te doen wat ze willen en wil ook graag motivational speaker worden. Mijn tip voor andere ambitieuze vrouwen is dan ook: heb je een goed idee? Doe het gewoon! Gaandeweg kun je altijd nog dingen aanpassen. Voor je het weet, zit je jaren te brainstormen zonder daadwerkelijk concrete stappen te zetten.’

