Mentor & Me – Nienke van Renssen: ‘Het beste advies krijg je van iemand die precies weet hoe het eraan toegaat’ (+ WIN een goodiebag!)

Elke businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Nienke (35, advocaat) is haar eigen praktijk aan het opzetten. In Truke den Uyl-Slagter (46), mede-eigenaar van het advocatenkantoor waar Nienke sinds twee jaar werkt, heeft ze de perfecte mentor gevonden.

Wanneer dacht je: ik kan wel een mentor gebruiken?

‘Ik leerde Truke kennen toen ik bij Stijl advocaten ging werken. Het klikte meteen tussen ons. We hebben heel veel raakvlakken: we zijn allebei advocaat, werken in de door mannen gedomineerde wereld van het vastgoed en, ook niet onbelangrijk, we hebben dezelfde humor. Al snel organiseerden Truke en ik samen een Women Only seminar voor vrouwelijke vastgoedprofessionals. Van het programma bedenken tot de inhoud van de goodiebags bepalen: we deden alles zelf. Het coachen is geleidelijk gegroeid.’

Wat is het belangrijkste dat Truke je heeft geleerd?

‘Als vastgoed advocaten adviseren we verschillende partijen over projecten en gebiedsontwikkelingen. Bijvoorbeeld de transformatie van kantoor naar studentenpand: we beoordelen overeenkomsten, voeren procedures en zitten met meerdere partijen aan tafel. Ons doel: iedereen blij weg laten gaan, zodat er uiteindelijk een mooi project wordt gerealiseerd. Hier is een strategie voor nodig, en bij het maken daarvan helpt Truke. Inhoudelijk, maar ook met de juiste prioriteiten stellen. Het is niet altijd even makkelijk om de juiste focus te leggen, ook door de tijdsdruk. Door hierover te sparren, kom ik daar nu zelf steeds beter uit.’

Waardoor zijn jullie een goede match?

‘Truke heeft een warm karakter, is heel open en sociaal. Atypisch voor een advocaat. Die zijn over het algemeen heel serieus en degelijk, vaak wat afstandelijk en erg op hun eigen werk en zaken gericht. Truke staat juist open voor de verhalen van de mensen met wie zij samenwerkt. Ik heb veel bewondering voor haar, omdat ze haar eigen bedrijf heeft opgebouwd. Alleen al door die schat aan ervaring kan ik veel van haar leren.’

Wat bewonder je nog meer in haar?

‘Het feit dat ze altijd vrolijk is en goed met stress om kan gaan. Ze laat zich nooit leiden door te veel drukte en te moeilijke cliënten. Ze is immuun voor gezeur. Door haar positieve houding merk je ook dat klanten terug blijven komen.’

Met welke ontwikkelpunten zijn jullie nu bezig?

‘We richten ons nu op het uitbouwen van mijn profiel. We analyseren wat werkinhoudelijk mijn sterke kanten zijn en welke keuzes ik moet maken om nog beter te worden. Bijvoorbeeld welke manier van klantencontact het beste bij mij past. Zo zijn we er al achter dat een persoonlijke aanpak waarbij ik dicht bij mezelf blijf, veel beter bij mij past dan het degelijke en afstandelijke dat je vaak in de advocatuur ziet.’

Wat is jouw tip als het aankomt op het vinden van een mentor?

‘Ga uit van je eigen persoonlijkheid. Je coach moet daarbij passen. Je voert vertrouwelijke gesprekken met elkaar die gaan over je persoonlijke ontwikkeling. In zo’n situatie neem je eerder iets aan van iemand die niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk dichtbij je staat. Voor mij is het belangrijk dat Truke in dezelfde branche werkt. De advocatuur is toch een wereld apart. Ik praat ook veel over mijn werk met vriendinnen die allemaal even ondernemend en ambitieus zijn, maar het beste advies krijg ik toch van iemand die precies weet hoe het er inhoudelijk aan toegaat.’

Truke over Nienke

‘Nienke is heel ambitieus en ontzettend praktisch ingesteld. Positieve eigenschappen voor het intensieve werk dat wij doen. Ons kantoor opereert in de top van de markt, met ingewikkelde zaken. Door haar vrolijke en energieke manier van werken lopen klanten met haar weg. Ik zit al langer in de advocatuur, ken cliënten door en door en kan daardoor goed met Nienke sparren en mijn ervaring delen. We hebben dezelfde no-nonsenseaanpak waardoor het extra klikt. In de afgelopen twee jaar heeft Nienke mooie stappen gemaakt. Het lukt haar steeds beter een helikopterview te hanteren en te overzien wat haar prioriteiten zijn. Haar begeleiden en coachen leert mij ook kritischer naar mezelf te kijken. Door onze gesprekken houdt ze me onbewust een spiegel voor. Dingen die ik normaal op de automatische piloot doe, ga ik ineens analyseren. Daar leer ik ook weer van.’

Al tien jaar is VIVA400 hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen die inspireren door wie ze zijn, wat ze doen en wat ze bereiken. Ben jij of ken jij zo’n vrouw? Meld je dan nu aan voor de VIVA400 2017! Klik hier.

Winnen!

Heb jij ook iemand die je inspireert en goede raad geeft? Verras hem of haar met een goodiebag t.w.v. € 75,- én win er zelf ook een. Laat hieronder weten wie jouw inspirator is, vul het formulier in en maak kans.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 33. De editie ligt van donderdag 17 t/m dinsdag 22 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen.