Steeds meer meisjes en vrouwen willen politiek actief worden. Omdat ze vaak niet weten waar ze moeten beginnen, biedt het platform stemopeenvrouw.nl nu een gratis mentorprogramma aan.

De extra corona-maatregelen, zoals het sluiten van de horeca, zijn precies twee weken geleden ingegaan. Inmiddels heb je je kledingkast uitgemest, dat ene muurtje geverfd, een puzzel gemaakt en wat home work-outs volbracht. Tijd voor de volgende stap: je droom waarmaken in de politiek. Weet je niet waar je moet beginnen? Meld je dan aan voor het mentorprogramma van stemopeenvrouw.nl.

Stem op een Vrouw

Stem op een Vrouw werd opgericht in januari 2017, in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen in maart van dat jaar. Het doel was simpel: meer vrouwen in de politiek. Om die reden werd er een campagne gestart, om kiezers op te roepen om op vrouwen lager op de lijst (specifiek: lager dan het gepeilde aantal zetels) te stemmen, zodat vrouwen op “overkiesbare” plekken toch verkozen worden. Dit zou helpen om de ongelijke genderbalans op de kieslijsten te herstellen.

Duwtje in de rug voor vrouwen met politieke ambities

Die campagne werd een groot succes en sindsdien is het aantal stemcampagnes van Stem op een Vrouw alleen maar toegenomen. En het platform doet nog veel meer dan dat. Ook organiseert het verkiezingsdebatten om vrouwelijke kandidaten een podium te geven, trainingsdagen voor vrouwelijke kandidaten en adviseert het politieke partijen, gemeenten, organisaties en bedrijven over hoe zij meer vrouwelijk en divers talent kunnen aantrekken.

Mentorprogramma

En nu breidt Stem op een Vrouw dus uit met een mentorprogramma. Heb je altijd al de politiek in gewild en weet je niet waar je moet beginnen? Dan kun je je via de website aanmelden als mentee. Er wordt dan een mentor gezocht die bij je past, en iemand die bereid is zijn/haar kennis, ervaring en netwerk met jou te delen.

Je kunt je ook opgeven als mentor.

