Toen afgelopen zomer het WK voor vrouwenvoetbal plaatsvond, was er één thema dat als een rode lijn door het toernooi liep: het loonverschil tussen mannelijke en vrouwelijke voetballers. Voor Oranje Leeuwin Merel van Dongen is de maat nu vol. Zij gaat staken.

Dat het vrouwenvoetbal steeds populairder wordt is je afgelopen zomer vast niet ontgaan. Iedere dag schreven de kranten over de prestaties van de vrouwelijke wereldteams. Niet zo gek, want het spel groeit en het aantal fans groeit ook. En dus groeien de inkomsten voor de voetbalclubs. Maar helaas wil dat niet zeggen dat ook de inkomsten van de speelsters groeien.

‘Equal pay!’

Dat werd ook pijnlijk duidelijk toen de Amerikaanse voetbalsters er met de wereldtitel vandoor gingen. Naast luid gejuich klonk er ook veel gejoel: supporters van de Amerikaanse voetbalsters begonnen massaal ‘equal pay’ te roepen. Een fragment dat subliem buiten beschouwing werd gelaten voor de kijker thuis.

Hup Holland hup

Afijn, dat was toen (in juli), we zijn inmiddels in november aangekomen. Her en der zijn sommige voetbalbonden hard bezig om het verschil tussen de verdiensten voor mannen en vrouwen kleiner te maken. Zo kondigde de KNVB in juni van dit jaar al aan dat het de commerciële vergoedingen voor de voetbalsters die Oranje vertegenwoordigen, gaat verhogen.

Australië

En vandaag kwam het nieuws naar buiten dat de speelsters van het nationale voetbalteam in Australië hetzelfde gaan verdienen als hun mannelijke collega’s. Ook de commerciële inkomsten zullen op een gelijke manier worden verdeeld tussen de ‘Socceroos’ (mannen) en ‘Matildas’ (vrouwen).

Lees ook:

Alysia Montaño doet een boekje open over zwangerschapsbeleid bij Nike

¡Arriba, arriba!

Maar what about Merel van Dongen dan? Nou, naast Oranje-international speelt ze ook voor Real Betis in Sevilla. En in Spanje, daar zijn ze nog niet zo ver. En dus staakt Merel van Dongen samen met haar medespeelsters: ze willen een minimale cao geregeld hebben. Op 16 en 17 november komt de Primera Division Femenina stil te liggen.

In Spanje geen cao voor vrouwelijke voetballers

Daarbij gaat het de voetbalsters niet eens om gelijke lonen ten opzichte van hun mannelijke spelers, maar om zeer minimale afspraken. Van Dongen legt uit: ‘Stel je voor je hebt een supermarkt, en alle mannelijke collega’s hebben een cao. Alle vrouwelijke collega’s hebben geen cao. Dan is dat toch heel vreemd?’

‘Dat is wat mij betreft nu aan de gang in Spanje. Het is een bedrijf en de mannelijke tak heeft een cao en de vrouwelijke tak niet. Wij vragen niet om gelijkwaardigheid in de zin van dat we net zoveel willen verdienen. Maar er moeten wel bepaalde minimale voorwaarden zijn zodat we ons volledig kunnen inzetten voor onze sport. Die zijn er nu niet. Bovendien zit het vrouwenvoetbal ook in Spanje nu zo ontzettend in de lift, er komen 60.000 bezoekers naar onze wedstrijden, dan moet het salaris ook meegroeien.’

Niet minder betaald krijgen bij zwangerschap

Tegenover FC Update legt Van Dongen de concrete wensen uit: zestienduizend euro per jaar voor één fte, waarvan in ieder geval 75 procent (twaalfduizend euro) uitbetaald wordt. Dat komt dus neer op dertig uur per week uitbetaald worden en een bruto maandsalaris van duizend euro. ‘Dat zijn de meest minimale contracten,’ stipt Van Dongen aan. Naast het salaris strijden de speelsters voor nog twee belangrijke voorwaarden. Niet bij zwangerschap minder betaald krijgen of zelfs ontslagen worden en bij blessures honderd procent doorbetaald krijgen.

Lees ook:

Allyson Felix heeft nieuwe sponsor nadat ze Nike de deur wees vanwege irreële post-zwangerschapsvoorwaarden

Bij een deel van de Spaanse clubs is de cao in orde, waaronder Real Betis, FC Barcelona (Lieke Martens en Stefanie van der Gragt) en Atlético Madrid (Sari van Veenendaal). ‘In Spanje zijn zestien clubs. De top-acht doet alles goed. Daaronder moeten speelsters bij clubs ieder dubbeltje omdraaien. Ze kunnen ook niet studeren of werken, omdat ze wél veertig uur per week beschikbaar moeten zijn én tegelijkertijd niet uitbetaald krijgen voor die veertig uur, maar bijvoorbeeld voor twintig uur,’ aldus Van Dongen. ‘Heel krom, want speelsters krijgen heel weinig betaald en hebben ook geen tijd om bij te verdienen of om te studeren voor een leven na voetbal.’

Bron: de Stentor, AD, FC Update, ANP | Beeld: ANP