Met een overspannen woningmarkt is de vraag naar creatieve oplossingen om toch nog kans te maken op een betaalbaar huis groot. Daarom is de nieuwe app Really een welkome manier om te jagen op jouw ideale huis. Deze app laat je namelijk weten wanneer jouw droomhuis te koop staat.

Really?

In de Really-app creëer je namelijk je eigen wishlist met jouw droomhuizen, bijvoorbeeld dat ene huis in je straat of dat huis waar je altijd langs fietst. Je zet ze op je wensenlijst en zodra één van de huizen op de markt verschijnt, stuurt de app je een melding.

Huizenpost

En Really gaat nog een stapje verder, want je kunt ook via de app de eigenaar van jouw droomhuis een fysiek briefje sturen, om te laten weten dat je geïnteresseerd bent. Dat is iets wat vastgoedbeleggers en makelaars al vaak doen wanneer zij azen op huizen en hiermee biedt Really de kans aan particulieren om hen een stapje voor te zijn.

Vinden mensen jouw huis leuk?

Andersom biedt Really dus ook de mogelijkheid om te weten hoe goed je huis in de markt ligt. Hierdoor kan de eigenaar zijn huis op Really zetten en de verkoop regelen zonder tussenkomst van makelaar of websites als Funda.

