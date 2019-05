Met déze kleur heb je minder stress in huis

Als je na een drukke dag op werk eindelijk thuis bent, wil je het liefst lekker even ontspannen. Soms gaat dat lastig, omdat je nog bepaalde verplichtingen of taken hebt, zoals koken, sporten of een drankje doen met vriendinnen bijvoorbeeld. Maar met de juiste kleuren in huis kun je je humeur positief beïnvloeden en je stress verlagen.

Het klinkt gek, maar kleuren kunnen invloed hebben op je humeur en dan met name de kleur marineblauw. Uit het onderzoek The World’s Favourite Colour Project blijkt dat deze kleur de meest kalme en relaxende kleur is. Het zien van deze kleur verlaagt je hartslag en zorgt ervoor dat het stresshormoon cortisol afneemt.

Hoe dan?

Aan het onderzoek deden een paar duizend mensen uit verschillende landen mee. Wat bleek? Als mensen aan rust of ontspanning denken, denken ze meteen aan de kleur blauw of groen. Na een analyse van de onderzoekers konden ze stellen dat marineblauw het meest geassocieerd wordt met relaxen, omdat deze kleur in interieurs je het gevoel geeft alsof je je in een rustgevende spa bevindt.

Felle en levendige kleuren daarentegen, zoals rood, worden geassocieerd met energie en geven in feite geen rust.

Verven maar!

Natuurlijk hoef je nu niet meteen als een gek al je muren te gaan verven in de kleur marineblauw, maar het is goed om even na te gaan wat voor kleuren je in huis hebt en hoe je je daarbij voelt. Vooralsnog geven witte muren ook gewoon rust en kun je je kussens en tierelantijntjes eventueel ook vervangen met blauwe accessoires. Uiteindelijk is het belangrijk dat jij je goed voelt bij de kleuren in huis!

