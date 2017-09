Met deze films en series kan je het zwarte gat dat Game of Thrones achterlaat vullen

Black Death

Het middeleeuwse Engeland wordt geteisterd door de pest. Lijken liggen bij honderden verspreid en het land is ondergedompeld in chaos. De kerk verliest zijn greep op de bevolking, bij wie de angst overheerst. Er is echter een dorp dat vooralsnog gespaard lijkt te blijven voor de ziekte. Het is veraf gelegen, omringd door moeras. Er wordt gefluisterd dat het dorp geleid wordt door een tovenares. Deze Langiva zou doden weer tot leven kunnen wekken. De gevreesde ridder Ulrich krijgt van de kerk de opdracht deze geruchten te onderzoeken.

Klik hier voor meer info.