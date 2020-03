Met deze tips houd je het thuiswerken de komende weken vol

Het coronavirus houdt momenteel heel de wereld in zijn greep. Betekenen de aangescherpte maatregelen voor jou ook dat je de komende weken vanuit huis moet werken? Het klinkt in eerste instantie misschien niet eens als een straf, maar het kan best lastig zijn om niet afgeleid te raken. En daarom deelt VIVA een aantal tips om van thuiswerken een succesvol feestje te maken.

’s Ochtends net iets langer in bed blijven liggen, rustig opstarten in je pyjama en tussendoor een wasje draaien: als je thuis moet werken, heb je nu eenmaal iets meer vrijheid dan wanneer je op kantoor zit. Maar hoe zorg je ervoor dat je wél alles gedaan krijgt en je gedachten niet binnen no time afdwalen? Onderstaande tips gaan je helpen.

Thuiswerken

Wil je elke dag gemotiveerd aan de slag kunnen gaan, zorg er dan voor dat je niet in je bed blijft zitten met je laptop op schoot. Op die manier blijf je in de chillmodus en zullen die productieve gevoelens écht niet komen. Creëer dus een plek in huis – een bureau is al genoeg – waar je werkt. Probeer die plek ook alleen voor werk te gebruiken, en pas andere dingen op je laptop te gaan doen als je van je werkplek weggaat. Zo kun je werk en privé toch nog een beetje gescheiden houden. Geen plek in huis voor een bureau? De eettafel werkt natuurlijk ook, maar ruim je laptop dan wél op wanneer je werkdag voorbij is.

Let op je houding

Daar is-ie weer: de verleiding om met je laptop op schoot te werken, hoe goed je ook begonnen bent aan je bureautje of aan de eettafel. Maar het is écht belangrijk voor je lijf om goed plaats te nemen achter je beeldscherm. Investeer in bijvoorbeeld een goede bureaustoel, een muis en een standaard voor je laptop. Kost misschien wat, maar dat thuiswerken duurt nog wel even.

Werktijden

Als je thuis aan het werk bent, is het verstandig om je normale werktijden aan te houden. Begin je bijvoorbeeld altijd om negen uur op kantoor, doe dat dan de komende weken ook vanuit je home office. Sluit daarnaast ook af op de tijd die je gewend bent, hoe verleidelijk het ook is om nog even één ding af te maken (daar komen altijd meer dingen van). Vergeet ook niet je pauzes in te lassen en probeer daarbij niet te lunchen achter je laptop. Begin je de middag in elk geval weer met frisse energie!

Belangrijke taken eerst

In de ochtend ben je het meest alert en schijn je het best te kunnen nadenken. Probeer dus niet je frisse energie te verspillen aan het beantwoorden van je mails, maar begin eerst met belangrijke taken waar je je creativiteit voor moet gebruiken. Daarna heb je alle tijd om verder te werken en minder creatieve dingen zoals je e-mail of administratieve taken te doen.

Frisse lucht

Probeer tussen het thuiswerken door wat beweging en frisse lucht te krijgen. Al is het maar tien minuutjes na het eten van je lunch. Loop een blokje om en haal eventjes een frisse neus. Hierdoor kun je weer helder nadenken en met een nieuwe blik verder gaan aan het afwerken van je to-dolijstje. Werkt ook ideaal tijdens een inspiratiedipje én je krijgt weer wat beweging. Alleen maar voordelen, dus.

Opgeruimd huis

Het klinkt misschien onwijs cliché, maar rommel in huis betekent rommel in je hoofd. Zorg er daarom voor dat je huis – of in elk geval je werkruimte – is opgeruimd, zodat je niet afgeleid wordt door alle troep om je heen. Enne, niet tíjdens je werkdag doen hè, dat opruimen. De kans is namelijk groot dat je tijdens het schoonmaken van alles tegenkomt wat je aandacht nét iets te lang opeist.

