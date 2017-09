Met deze truc ontdek je of je wel genoeg slaapt

Dat een goede nachtrust ontzettend belangrijk is, kan niet vaak genoeg gezegd worden. Toch komt niet iedereen aan voldoende slaapuren. Zo ontdek je of jij wel genoeg slaapt.

Voor het aantal slaapuren dat je moet pakken zijn richtlijnen, maar per individu kan verschillen hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt. Slaap je niet voldoende, dan zijn er volgens het National Heart, Lung and Blood Institute verschillende factoren waaraan je dat kunt merken. Zo zouden veel mensen problemen hebben met ‘leren, focussen en reageren’. Daarnaast zouden mensen met een slaaptekort moeite hebben met gesprekken voeren en wakker blijven in een openbare ruimte.

Check het!

Afijn, er is een simpele truc waarmee je kunt ontdekken of je genoeg slaapt. Michael Mosley legt het uit in een van zijn video’s en laat zien dat je voor deze test alleen een horloge, lepel en dienblad nodig hebt.

Zo werkt het

Check om te beginnen hoe laat het is en ga dan in een comfortabele positie in bed liggen. Houd de lepel in je hand – boven het dienblad – en sluit je ogen. Het moment waarop je in slaap valt, zal de lepel op het dienblad vallen waardoor je wakker wordt. Kijk dan opnieuw hoe laat het is: is het 15 minuten later dan daarnet? Dan is het goed gesteld met je slaapritme. Kostte het minder lang om in slaap te vallen, dan kan je ritme verstoord zijn.

