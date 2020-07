Het is weer zondag en dat betekent dat je een nieuwe werkweek staat te wachten. Doordeweeks sta je vaak in de hoogste versnelling. Je hoofd draait op volle toeren en tijd om te ontspannen is er niet. Word je al onrustig bij het idee dat iedereen weer vanalles van je moet? Neem vanavond dan uitgebreid de tijd om je voor te bereiden op een nieuwe week en jezelf te verwennen.

To do lijst

Ga er even voor zitten en schrijf alles op wat je deze week moet doen. Zo zorg je ervoor dat al die taken niet meer door je hoofd zweven. Dat geeft je hoofd meer rust en zorgt er hopelijk voor dat je sneller in slaap komt en de nodige uurtjes kunt pakken om uitgerust aan de slag te gaan op maandagochtend. Maak eventueel alvast een to-do list voor en plan welke taken je deze week moet doen. Zo kun je ervoor zorgen dat je de zware en minder zware taken goed verdeeld.

Opruimen

Nu we allemaal thuiswerken kan je werkplek van alles zijn, van de bank tot de keukentafel, je bureau tot aan je bed. Waar je ook werkt, neem de tijd om die plek op te ruimen. Als je tussen de papieren en andere rotzooi zit, is het moeilijker om je te concentreren, zo blijkt ook uit onderzoek van de Princeton University.

Preppen

Vind je het best een ding om na een lange werkdag én aansluitende work-out nog de keuken in te moeten duiken? Bereid je dan goed voor en maak op zondag vast wat maaltijden voor de komende dagen. Hierbij kun je natuurlijk ook alvast aandacht besteden aan je lunch. Hoef je het ’s ochtends alleen nog maar uit de koelkast te halen.

Zorg voor jezelf

Tijdens een drukke week kan het voor jezelf zorgen er nog weleens bij in schieten. Komt er een drukke werkweek aan? Sluit de zondagavond dan af met een activiteit die zorgt voor rust. Want naast het plannen van je werkweek, is het minstens net zo belangrijk om een momentje voor jezelf te pakken. Misschien is het een wandeling maken, yoga, juist flink zweten met een home work-out, mediteren, een goed boek of pak gewoon een lekkere lange douche. Zo zorg je ervoor dat je jezelf oplaadt voor alles wat komen gaat.

Bron: Bedrock | Beeld: iStock