Met je partner aan het thuiswerken? Zo blijf je liefdevol tegen elkaar

Je ademt te hevig, bent te hard aan het tikken op je toetsenbord of je aanwezigheid is überhaupt een irritatie. Klinkt niet heel gezellig en dat is het ook niet. Met je partner thuiswerken kan voor heel wat problemen zorgen. Zo blijf je liefdevol tegen elkaar.

Begin bijvoorbeeld al met wat kleine romantische gebaren. Niet alleen verminder je op deze manier je stress in je lichaam, ook verlaagt bijvoorbeeld handen vasthouden de hoeveelheid cortisol. Nu snappen we dat je niet de hele tijd innig omarmd kan gaan zitten werken – ook totaal niet praktisch – maar er zijn ook wat andere manier om je liefde te laten blijken.

Partner thuiswerken

Want wat dacht je van wat lieve, opbeurende woorden gedurende de dag? Geef je partner een compliment of laat lekker old skool wat lof achter op een briefje. Is de liefdestaal van jouw vriend of vriendin receiving gifts, dan is het misschien leuk om hem of haar te verrassen met een klein cadeautje. Dat hoeft niet duur te zijn, al kan een noise cancelling koptelefoon misschien ook al jullie problemen oplossen. Grapje, grapje.

Tijd samen

Hoewel je nu zowat 24/7 op elkaars lip zit, betekent dat niet dat je ook écht tijd met elkaar doorbrengt. Plan daarom ook momenten in dat je er samen even op uit kunt. Van een romantische wandeling tot een avondje uiteten: neem de tijd voor elkaar ook buiten het huis. Kun je daarna weer vol goede moed aan de slag.

