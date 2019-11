Microsoft Japan testte de vierdaagse werkweek: een groot succes

Toen zelfhulpgoeroe Timothy Ferriss zijn boek 4-Hour Workweek uitbracht, opende dat bij veel werknemers, werkgevers en ondernemers de ogen. Een vierurige werkweek kan dus echt! Maar goed, probeer het maar eens te introduceren in je bedrijf. Dat gaat niet zo één, twee, drie… Oh jawel, Microsoft deed het en komt met verbluffende resultaten.

Microsoft Japan

Oké, een werkweek van slechts vier uur ging ook Microsoft wat ver. Maar de Japanse vestiging van de computergigant kortte de werkweek wel flink in: van vijf naar vier dagen. En wat bleek? De productiviteit van de Japanse werknemers leverde een boost van zo’n veertig procent op.

Work Life Choice Challenge 2019 Summer

De test was onderdeel van Microsoft’s Work Life Choice Challenge, een project waarin de techgigant onderzoek deed naar de balans tussen werk en leven.

In de praktijk kwam het erop neer dat Microsoft Japan iedere vrijdag de deuren sloot voor haar werknemers, maar dat de werknemers wel hun gewone salaris betaald kregen. Klinkt goed, nietwaar?

En meer veranderingen klinken ons als muziek in de oren: voor meetings werd een maximale duur van dertig minuten ingesteld. Ook werden werknemers aangemoedigd om op afstand te werken.

Resultaten

De resultaten lijken voor zich te spreken. In de eerste plaats steeg de productiviteit met veertig procent ten opzichte van augustus 2018. Ten tweede merkte Microsoft een besparing op elektriciteit en kantoorartikelen. Het aantal pagina’s dat geprint werd, nam af met 58,7 procent en het verbruik aan elektriciteit nam af met 23,1 procent.

Life-leave

Mocht je nu naar Japan willen sprinten om te solliciteren bij Microsoft: hold your horses. Naast Microsoft zijn er meer bedrijven bezig met het opnieuw uitvinden van de balans tussen werk en vrije tijd. Zo experimenteert de Australische hoofdvestiging van Ernst & (forever) Young momenteel met ‘life-leave’. Hierbij hebben werknemers de optie om drie maanden per jaar vakantie te nemen. De woordvoerder van de Australische dependance, Kate Hillman, legde aan de start van het project uit: ‘We merken dat er een groeiende vraag naar een flexibele werkomgeving is. Niet alleen voor werkende ouders, maar ook in het algemeen. We willen hierin innoveren zodat we de goede werknemers niet verliezen wanneer ze hun passies buiten werk najagen.’

Ook een bedrijf in Nieuw-Zeeland, Perpetual Garden, wijzigde de duur van de werkweek na een test. Daar gingen de werknemers van 40 naar 32 uur per week. En in Zweden mochten verpleegsters als experiment maar zes uur per dag werken. Dat bleek een gunstige zet: de afwezigheid door ziekte daalde, de gezondheid van de verpleegsters verbeterde en er werden aanzienlijk meer activiteiten voor de patiënten georganiseerd.