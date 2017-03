Mijn leven in lijstjes

Als er ook maar iets is wat ik leuk vind, zijn het lijstjes. Lijstjes maken, lijstjes lezen, lijstjes afstrepen, lijstjes gefrustreerd in de hoek van de kamer gooien en lijstjes vervloeken. Het meest hou ik van een to-do-lijstje dat helemaal ge-to-do’ed is. Dat kan mij echt in- en ingelukkig maken. Ja, zo’n simpele ziel kan ik af en toe zijn.

Maak het niet zo ingewikkeld, iPhone!

Nu maak ik het allerliefst lijstjes met pen en papier. Netjes geschreven lijstjes met een sterretje of klein streepje voor de dingen die gedaan moeten worden. Maar toen kreeg ik ineens op een dag een iPhone en werd ik doodgegooid met apps die ervoor zouden moeten zorgen dat je nog makkelijker een lijstje kunt maken. Want dan denk je: hoe moeilijk kan het zijn, een lijstje maken? Nou, de iPhone zorgt er voor dat lijstjes maken wel moeilijk wordt. Je kunt namelijk kiezen tussen welke kleur lettertype, welk achtergrondje, wel fotootje, welk geluidje… En dat voor een lijstje waar ik meestal ‘was opvouwen’ en ‘kipfilet uit de vriezer halen’ zet. Het wordt me te moeilijk gemaakt.

Ik maak niet alleen maar to-do-lijstjes hoor. Ik maak ook graag lijstjes met leukste liedjes of met lekkerste geuren of met mooiste tijdschriften. Maar waar laat je die lijstjes? Ik ken niemand die met mij een lijstjesboek zou bij willen houden, zodat je van elkaar kun zien, oh jaa! Dat is een leuk lijstje! En jouw top tien favoriete snacks bij de frietboer komt aardig overheen met de mijne. Bijvoorbeeld hè. Ik heb heus niet een lijstje met favoriete snacks bij de frietboer (maar als ik, met een mes op mijn keel, zo’n lijstje zou moeten maken: bamihapje op nummero uno!).

Een boek, speciaal voor mijn lijstjeshobby

Nu is er een boek, dat Listography heet. En daar kun je naar alle hartelust lijstjes invullen. Bijvoorbeeld: list of bad things you did as a kid (bij mij: per ongeluk een Ajax-sleutelhanger gestolen bij de Intertoys nadat ik deze had bekeken en dromerig in mijn jaszak had gestopt), list the websites you visit most (bij mij: Nenz, Yvestown en Gennine) en list things you’d like to do before you die (bij mij: flamenco dansen).

Ah, lijstjes. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Nu hoop ik dat dit voor jullie allemaal een feest van herkenning is, zodat we samen lid kunnen worden van deze site, en naar hartelust lijstjes in kunnen vullen. Alsof ons leven er vanaf hangt! Het leven in lijstjes *en musicalmuziek zwelt aan*…

cc foto: koalazymonkey